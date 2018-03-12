賞櫻密境在都市？你知道櫻花能活多久嗎？

林口區運動公園櫻花。（新北市景觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

春暖花開賞櫻趣！隨著三月的腳步，天氣亦逐漸暖活了起來，新北市境內許多路邊的櫻花亦在此時開始綻放它們的姿態。今天要來告訴各位有哪些好地方是平時不會注意，卻悄悄有櫻花的蹤跡呦！另外櫻花的壽命僅60年左右，也請大家不要折它或是踩踏它的根部。

台貿一城巷內櫻花。（新北市景觀處提供）

中和區的民安街過去是國防管理學院的舊址，現在路旁有著櫻花點綴，居民走出門口即可看到美麗的山櫻花、而同屬中和區的台貿一城，也是住宅區就能賞到櫻花美景。

如果想在公園賞花的話，板橋區的溪洲公園也是闔家遊憩、休息跟欣賞山櫻花的好去處，隨著天氣溫暖及穩定下，此處的櫻花也漸漸活絡了起來；來到林口區的運動公園，這裡的櫻花就種在棒球場及步道旁，而目前運動公園除了山櫻花及八重櫻，吉野櫻也已經盛開，在運動或散步的民眾在這裡就能感受到滿滿的幸福感。

民安街沿途櫻花。（新北市景觀處提供）

所有新北市的花況與賞花活動資訊，請密切關注臉書粉絲團「賞花快報」，而眾所矚目的天元宮吉野櫻目前已有零星花朵綻放，預計三月下旬將迎來盛大的綻放，同時也要提醒各位民眾，愛護櫻花就不要折它或是踩踏它的根部，櫻花的壽命僅60年左右，需要你我共同來愛護，為來年的每一位遊客都能看到美麗的櫻花。

(中時電子報)

天元宮停車場櫻花。（新北市景觀處提供）
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