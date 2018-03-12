新北市社區綠美化競賽開跑！最高補助8萬元

2018年03月12日 03:14 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

綠意盎然的美麗家園讓我們一起來創造！為推動社區綠美化，打造優質家園，新北市政府舉辦「107年度新北市社區綠美化競賽」，受理申請期間自107年3月12日(一)至107年4月9日(一)止，歡迎新北市轄內有興趣的社區發展協會、公寓大廈管理委員會(社區管理委員會)、里辦公處及綠美化相關人民團體等踴躍參加！

新北市社區綠美化競賽。（新北市景觀處提供）

新北市社區綠美化競賽從100年起至今已舉辦第7年，累計已補助逾700個社區和人民團體綠美化材料費，每一年的成果都更加妝點這城市風景。此外自106年起，為推廣結合了可食植栽與景觀效益的「可食地景」落實於社區，特別將本競賽依種植種類分為2組，其中「A組-可食地景組」在規劃設計時，所種植的可食植栽如香草、藥用植物、蔬果等，對應種植面積應達40%以上，材料費補助上限為8萬元；另「B組-環境綠美化組」，則可以一般常見綠美化植物，如喬灌木、草花等進行種植，補助上限為6萬元。

相關的優選案例包含106年競賽優選單位A組博覽天下梵谷社區，由社區內農藝志工利用南方松框架拼出菜圃，並利用回收寶特瓶製作環保風車，微風吹拂轉動的風車下，菜苗輕輕搖曳，不僅綠美化社區環境，同時也成為了小朋友最棒的食農教育場所，志工們無不成就感滿滿! 而B組新北市平溪區嶺腳里辦公處則是將道路旁灰色擋土牆改造為花牆，復育台灣稀有的艷紅鹿子百合，將生態保育結合社區綠美化，形成民眾參與復育活動的一股推力，也營造出當地特色!

歡迎對可食地景及綠美化有興趣單位申請參加競賽，一同營造出自然美麗的綠色生活環境！

(中時電子報)