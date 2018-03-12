新北市社區綠美化競賽開跑！最高補助8萬元

新北市社區綠美化競賽。（新北市景觀處提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

綠意盎然的美麗家園讓我們一起來創造！為推動社區綠美化，打造優質家園，新北市政府舉辦「107年度新北市社區綠美化競賽」，受理申請期間自107年3月12日(一)至107年4月9日(一)止，歡迎新北市轄內有興趣的社區發展協會、公寓大廈管理委員會(社區管理委員會)、里辦公處及綠美化相關人民團體等踴躍參加！

新北市社區綠美化競賽。（新北市景觀處提供）

新北市社區綠美化競賽從100年起至今已舉辦第7年，累計已補助逾700個社區和人民團體綠美化材料費，每一年的成果都更加妝點這城市風景。此外自106年起，為推廣結合了可食植栽與景觀效益的「可食地景」落實於社區，特別將本競賽依種植種類分為2組，其中「A組-可食地景組」在規劃設計時，所種植的可食植栽如香草、藥用植物、蔬果等，對應種植面積應達40%以上，材料費補助上限為8萬元；另「B組-環境綠美化組」，則可以一般常見綠美化植物，如喬灌木、草花等進行種植，補助上限為6萬元。

相關的優選案例包含106年競賽優選單位A組博覽天下梵谷社區，由社區內農藝志工利用南方松框架拼出菜圃，並利用回收寶特瓶製作環保風車，微風吹拂轉動的風車下，菜苗輕輕搖曳，不僅綠美化社區環境，同時也成為了小朋友最棒的食農教育場所，志工們無不成就感滿滿! 而B組新北市平溪區嶺腳里辦公處則是將道路旁灰色擋土牆改造為花牆，復育台灣稀有的艷紅鹿子百合，將生態保育結合社區綠美化，形成民眾參與復育活動的一股推力，也營造出當地特色!

歡迎對可食地景及綠美化有興趣單位申請參加競賽，一同營造出自然美麗的綠色生活環境！

(中時電子報)

新北市社區綠美化競賽。（新北市景觀處提供）
理組哪個系最廢？ 網友狂酸：當… 推動中正紀念堂轉型！老兵、白色…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。