強化維安 府將設圍籬配網槍 李天鐸諷：走夜路吹口哨 壯膽罷了

2018年03月12日 03:25 中時電子報 高德順

總統府去年八月發生民間人士攜械砍傷衛哨憲兵事件，媒體報導，為強化警衛安全，總統府憲兵除了槍械外，還新增配備非致命性裝備「網槍」;此外，為強化府區的阻絕功能，總統府四周將增設「景觀圍籬」，「不會把整個總統府包起來」。前國安局官員，曾任七海侍衛隊分隊長的李天鐸表示，問題不從訓練做起，有什麼用？「走夜路吹口哨，壯膽罷了？」。

總統府未來將在府區四周增設「景觀圍籬」，李天鐸臉書發文表示，把總統府圍的密不透風，滴水不漏，像蔡英文住所？高牆、通電加鐵絲網、蛇籠，把民進黨都關在萬無一失的總統府中，徹底彰顯台灣人民在民進黨執政下的偉大？

衛哨憲兵遭砍傷事件，李天鐸說，總統府貴陽街兩頭都有便衣哨，固定還有巡邏哨，都沒有發現？通報可疑人物？武裝憲兵遭人持刀砍傷，警衛也不會用槍？更不會以刺槍術對付歹徒？這是一個什麼樣的場景？最優秀的總統府憲兵，有鐵衛營之稱的精鋭部隊，還要肩負「反斬首」任務？

李天鐸說，憲兵所有問題出在「心態，不實在」，不從訓練做起，只想表面秀新奇、展裝備、加網槍、配針刺飛彈、有什麼用？像是走夜路吹口哨，壯膽罷了？一天到晚以「做秀」心態，怎麼會做好工作？真是令人不恥！

(中時電子報)