絕美！「桃園彩色海芋季」人氣夯！免費接駁報你知

2018年03月12日 03:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開出遊趣！「2018桃園彩色海芋季」，即日起至3月25日，在大園區聖德北路與田溪路交叉口持續展開！天公作美，活動甫進入首週末，湧入人次已累計23萬，已突破去年一半人次！為因應大量遊客進入展區參訪，桃園市大園分局、中壢分局大量警力協助交通疏導、接駁車輛也緊急加開一倍數量，以紓解突破以往的大量人潮。

三月春暖花開，來「2018桃園彩色海芋季」欣賞美麗花朵。（桃園市政府農業局提供）

緊急加入警力 加開接駁車輛 紓解人潮

桃園市政府為方便民眾造訪，今年同樣祭出免費接駁專車紓解人潮，民眾也十分捧場，活動首週末即突破23萬人次！連續第二日造訪的民眾，也明顯感覺今日展區人潮比首日多出近一倍，開始出現排隊拍場情形。桃園市政府表示，去年展期22天人次總計約61萬，而今年彩色海芋季為期16天，活動甫邁入第二日，人次卻已超過去年的三分之一，突破23萬人次。為因應廣大突然進入的人潮，市府緊急加入大園分局、中壢分局警力，並加開一倍免費接駁專車，加強疏導人潮，力求整體動線得以紓解，另亦將依據本週末實際人潮，進行交通改善。

Big Apple爵士樂團。（桃園市政府農業局提供）

免費接駁、免費停車場 平日繼續服務

市府平日、假日皆提供免費接駁車服務，活動期間(即日起至3月25日)，每天皆提供單線循環免費接駁專車，民眾可於四大接駁點搭乘--桃園高鐵站(A18站)轉運站11號月台、文中三停車場、林園居休閒農場路口，以及彩芋季展區(大自然幼兒園旁空地)，歡迎多加利用，輕鬆賞遊。民眾若自行開車，建請將車輛停放文中三停車場(免費，可停放1200輛小客車)，轉乘接駁車進入展區，更請勿路邊違規停車，影響接駁專車與民眾通行路線。

紅色海芋嬌豔欲滴。（桃園市政府農業局提供）

世界婚紗體驗 預習與溫習幸福時刻

2018桃園彩色海芋季以「戀人勝地，幸福桃園」為主軸，特別規劃一系列傳情說愛節目，包括「真愛大告白」、「世界婚紗體驗」活動，讓本身靠著優越花卉產業優勢的溪海休閒農業區，順勢成為新人婚紗照、全家福拍照的熱門場景！加上來自紐約的Big Apple爵士樂團現場演唱不停歇，部分民眾更席地而坐，放鬆享受甜蜜慵懶氣氛。

世界婚紗體驗。（桃園市政府農業局提供）

平日展期持續 體驗活動照常推出

桃園知名業者郭元益糕餅博物館、白木屋食品，本次也特別將自家園區才有的彩繪餅乾手作體驗、蛋糕DIY活動帶至活動現場，平日仍多場次與民眾互動，邀請民眾可避開假日人潮，前來賞玩。桃園婚紗業者晶綻囍事婚紗、凱洛琳婚紗彩芋季優惠專案活動期間限期推出，歡迎民眾邊逛花田、邊認識在地產業特色。桃園市政府盼藉此結合永續性經營思維，持續發展在地產業。

今年的彩芋季以「浪漫芋花園」為主題，呈現多彩繽紛海芋。（桃園市政府農業局提供）

更多相關活動詳情、各式DIY、講座活動報名方式，請見：「2018桃園彩色海芋季」活動官網。

(中時電子報)