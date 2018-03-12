蘇煥智：蔡政府經濟搞不起來 可以做的事 做得要死不活

2018年03月12日 05:24 中時電子報 高德順

宣佈退出民進黨、投入台北市長選舉的前台南縣長蘇煥智分析，民進黨確實是以2020大選大局在看年底選舉，若自己提名與無黨籍台北市長柯文哲提早對決，當然對他們不利。蘇說，不管民進黨推不推人，他一定會參選到底，他的參選到底，會讓民進黨在北市長推人成功率降低，因此自行推人的可能性更低；他研判，民進黨禮讓柯可能性大。

蘇煥智接受中評社專訪時批評柯文哲執政，他舉例，這次菜價下跌，北市府沒有慎重道歉，沒有追究責任，到底是北農還是北市府決定連休都互推責任，連做為政治人物基本擔當，承認錯誤都沒做到。柯文哲執政3年多，天天有新聞，網路上也很紅，但只有北門這個政績，其他沒有顯著政績，五大弊案也不了了之，都更也沒有進展，而市長是要端菜給人民。

談到參選原因，蘇說，台灣20年來薪資沒有增加是事實，房地產高漲、物價上漲，大家生活相對剝奪感會比較深，蔡英文執政一年九個多月也沒改善，加上減少軍公教年金，軍公教消費力再減少，這些經濟困局，促使他想要參選。蘇強調，政府管太多經濟就會搞不好，蔡政府上來整個經濟搞不起來，可以做的事情，在他們手上做得要死不活，光是非核家園就做的零零落落，綠能根本雙頭馬車，何況這還是蔡政府首要政策。他呼籲應該要讓民間活力進到綠能產業，反正2025已經跟蔡英文無關，蔡政府應該要提出時程表，讓選民檢驗非核家園的可能性。

(中時電子報)