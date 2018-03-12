312植樹節！發票換樹苗！動物園宣導綠化兼減塑

2018年03月12日 06:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

3月12日植樹節！種樹愛大自然！台北市立動物園與國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處，向以擔負環境教育責任自詡，雙方特別選在3月11日（星期日）「植樹節」前夕，由金仕謙園長及蔡明哲處長代表簽署「動植物資源合作備忘錄」。

大批民眾專程帶著107年度的發票前來兌換樹苗。（台北市立動物園提供）

在簽署儀式圓滿結束後，許多民眾也趁著難得的假期，收集家中107年度的發票，到台灣動物區入口保育牆，兌換由林務局羅東林管處，以及台灣大學農學院實驗林贊助的500棵樹苗，將它們帶回家照養，興高采烈地參與愛護地球駐站活動，分享環境保護與動物保育的知識，同時了解樹木對人類的重要性。

國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處（簡稱台大實驗林管理處）除了擁有豐富的植群內涵外，棲息於其中的野生動物資源亦非常豐富，不僅是從事森林面向試驗、研究、教學、實習的最佳場所，同時也是生物科學領域中的瑰寶，提供各大專院校或機關團體進行學術研究之用。

藉由本次合作計畫的啟動，將雙方所擁有珍貴的動植物種源進行異地保種，未來更將致力於跨域合作，整合動植物資源，透過相互交流，強調動植物相互依存與環境互動的重要性，期望為生物多樣性保育共盡最大心力，也讓瀕危物種的未來更有希望。

天氣晴朗吸引許多遊客前往兌換樹苗。（台北市立動物園提供）

本次簽訂的合作備忘錄，內容主要針對動植物資源保育及應用，包括「雙方共同成立合作諮議委員會」定期召開會議協商重要合作事項、「動植物種原異地保種」、「動植物資源合作研究及成果分享」、「研究人員訓練、交流及互訪」及「其他經雙方同意之專案或計畫」等議題的合作方向，同時也將在互利互惠的前提下，達成動植物資源永續及保育目標。

今年台北市立動物園一共集結了500棵的樹苗要讓民眾兌換，包含由林務局羅東林管處提供的桂花與杜鵑各150棵，以及台灣大學農學院實驗林贊助了三角楓50棵、土肉桂100棵和毛柿50棵等。

「植樹節」前夕，由金仕謙園長及蔡明哲處長代表簽署「動植物資源合作備忘錄」。（台北市立動物園提供）

自上午10點半開始，就有大批民眾專程帶著107年度的發票前來兌換樹苗，募得的愛心發票，將全數捐給宜蘭縣聯合勸募基金會等社福單位，幫助更多弱勢家庭改善生活品質。這次也多虧了新聞媒體在活動前的宣導，加上民眾「減塑」意識提升，大多數兌換的民眾，都有自備環保袋來盛裝樹苗，落實「減塑」行動，盡力避免汙染海洋環境。

(中時電子報)