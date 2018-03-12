3月12日三大報頭版要聞

2018年03月12日 07:17 中時電子報 綜合報導

@中國時報

行政院原能會3月5日審查通過核二2號機重啟申請，但立法院教育文化委員會本周的委員會議程卻未見原能會報告案，教委會召委吳思瑤表示，她今天會先和另一位召委鍾佳濱盤點各部會需求，最慢今天確認周三及周四議程，原能會能否在本周赴立院報告核二重啟案，今、明兩天就能確認。

大陸第13屆全國人大一次會議昨以2958票贊成、2票反對、3票棄權、1票無效，16人缺席下通過憲法修正案，正式刪除憲法中對國家主席和副主席的任期限制，同時將習近平思想、國家監察委等內容入憲。修憲案獲人大超高票背書，贊成率超過99.7％，顯示習在2023年兩任國家主席任期後繼續延任已成定局。

陸美貿易戰看似一觸即發，大陸商務部長鍾山昨天強調，貿易戰沒有贏家，只會給陸美兩國和世界經濟帶來災難；陸美全面經濟對話沒有中斷，還在繼續談。但美國總統川普競選時的非正式顧問、經濟學家柯德洛（Larry Kudlow）11日表示，大陸不會獲得川普豁免課徵進口鋼鋁關稅。

為解決空汙問題及備戰年底選舉，行政院將《空氣汙染防治法》修正草案列為本會期優先法案，立院衛環委員會將於本周四排審。政院版中明定，環保署制定空汙總量管制時，需「會同經濟部」，綠委認為此條文形同給經濟部享有否決權的「霸王條款」，環保署恐被架空，已有多位民進黨立委提案，主張刪除「會同」經濟部，明顯與行政院不同調。

@旺報

大陸全國人大11日正式通過《憲法》修正案，其中最被外界關注的取消正副主席任期限制，尤其成為媒體焦點。大陸全國人大常委會法工委主任沈春耀表示，這是為了讓黨政軍的領導能夠「三位一體」，是從長期實踐總結出的成功經驗，也反映中共勇於「自我革命」，對於任期取消恐導致未來政治動盪的說法，他三次表示，不存在這樣的問題。

大陸全國人大11日表決通過《憲法》修正案，近3000票中，只有2票反對，正式取消國家主席的兩屆任期限制。對於中共總書記習近平是否會成為下個毛澤東，具有人大代表身分的大陸權威學者受訪表示，毛是打江山，習是建設江山，兩者類比不當；至於這是否意味習要在任內解決台灣問題，權威學者直言，許多人大代表寄希望於習近平任內完成統一，這也是代表支持取消任期限制的原因之一。

為抗擊國際貿易保護主義逆流，展現深化對外開放的決心，在大陸國家主席習近平的要求下，大陸官方首度舉辦國際進口博覽會，廣邀各國廠商到上海參展，時間定在今年的11月5至10日；目前已有台商報名參展。

美國自宣布對進口鋼、鋁材課徵高關稅以來，成為全球眾矢之的。有趣的是，美國貿易談判代表萊特希澤（Robert Lighthizer）傳出近日飛到比利時，與歐盟、日本代表秘密開會，打算結盟向中國發難。一場針對中國的貿易戰正在醞釀，11日商務部記者會上，中國商務部鐘山向全球喊話，直言貿易戰沒有贏家，只會給經濟帶來災難。

@工商時報

總投資金額達600億元的台北車站特定專用區C1D1土地開發案「台北雙子星」的世紀招標案，台北市政府即將在三月底6度公告招標，各方角力陸續浮上檯面。美國重量級私募基金Bainbridge Investment宣布將揮軍來台，結盟多家美國大咖，計畫攜手美國寶洋集團（Treasure Ocean Group）合組台灣「Taipei Global Parners Group」，參與競標。

美股飆漲、美林論壇登場、內資加溫歸隊3大利多齊步助陣，台股今（12）日站回11,000點機會極高，若多頭士氣延續，法人更看好本周甚至可望力拚攻破11,270點波段高點，收復失土行情正式進入高潮。

經濟部本周五（16日）將召開電價諮詢委員會，決定電價漲不漲，由於這是新版電價公式起手式，具有指標意義，學者專家及部分委員多支持應依公式反映。據悉，在兼顧尊重電價公式機制，及避免衝擊物價預期心理下，不排除天花板3％不會漲足，折衷調漲1～2％可能性居高。

企業聯貸資金吹新用途。過去多數聯貸是用於投資、併購和周轉金，但最近寶成與台泥不約而同辦理聯貸，且都是要為香港子公司下市之用。據悉，寶成集團近日將發起300億元聯貸，並擬由日商瑞穗銀行出任管理銀行，包括永豐等大型民營銀行為共同主辦行，聯貸案用途是用來執行日前寶成集團對外宣布的香港子公司下市計畫。

(中時電子報)