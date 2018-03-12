台灣史上第一人！周天成德國羽球賽二連霸

周天成德國羽球賽男單二連霸，台灣史上第一人。(中央社)

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中時電子報

「小天」周天成德國羽球公開賽向來表現佳，去年奪得男單冠軍的他，今年再闖冠軍戰，今(12日)凌晨與世界第九、來自香港的伍家朗爭冠，兩人前2局各拿1勝，最後關鍵第3局，周天成以漂亮的殺球，替這場82分鐘的惡戰劃下句點，成為台灣羽球史上首名在德國羽球賽二連霸的球員。

周天成此役前，跟伍家朗對戰取得5勝3敗優勢，但贏得不輕鬆。首局周天成雖一度18比13領先，卻被伍家朗連趕5分、追成平手；兩人打到19比19時，周天成才連拿2分，率先搶下1勝。第2局跟首局狀況類似，周天成取得17比15領先，不過遲遲扳不倒伍家朗。

伍家朗面對落後，突然運氣上身，包括演出2次翻網球，打出一波6比1攻勢，逆轉周天成扳平戰局。打到關鍵的第3局，周天成不打算再錯失奪冠機會，開賽後幾乎一路保持領先；最後兩人打到18比20，周天成用一記致勝殺球，辛苦的完成德國羽球賽男單連霸。

周天成2016年拿到亞軍後，去年擊敗同胞王子維封王，今年再度奪冠，是台灣羽球史上德國羽球賽連霸第一人。他將進帳7000分績分、獲獎金1萬1250美金，世界排名總績分增加950分，排名無意外會維持第九。接下來周天成將前往英國，參加「全英羽球公開賽」。

(中時電子報)

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