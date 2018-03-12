MLB》放棄七年約堅持 艾瑞耶塔轉戰費城人

2018年03月12日 08:06 中時電子報 蔡銘仁

賽揚強投艾瑞耶塔(Jake Arrieta)投身自由市場，盼能掙得一紙上億美金大約，然而，他一路等待至今，還是沒能找到理想價碼，最後也選擇妥協，美媒報導，艾瑞耶塔將以三年7500萬轉戰費城人，年薪仍是2000萬起跳，但原本他追求七年約，未能如願以償。

32歲的艾瑞耶塔去年出賽30場，繳14勝10敗、自責分率3.53成績，季後投身自由市場，跟達比修有為市場最大咖的兩名先發投手。艾瑞耶塔過往無傷病史、季後賽表現佳，即便球速有退化趨勢，他的經紀人波拉斯(Scott Boras)始終堅信，他比達比修更有價值。

在達比修以六年1.26億加盟小熊前，小熊曾以同等價碼詢問艾瑞耶塔，但被艾瑞耶塔婉拒；包括紅雀、釀酒人等隊，都傳有意網羅。如今艾瑞耶塔選擇費城人，年薪逐年下降，2018年3000萬、2019年2500萬、2020年2000萬，總額達7500萬，2019年季後取得跳脫合約權。

費城人得到艾瑞耶塔，加上三年6000萬網羅強打C.山塔納(Carlos Santana)，投打戰力大升級，競爭國聯東區王座機會大增。連同艾瑞耶塔，今年自由市場共有5人拿到價值7500萬以上的合約，比去年多1人。

(中時電子報)