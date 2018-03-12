禮讓柯P？網：蔡英文能否抵抗這3人成關鍵

總統蔡英文。（資料照,劉宗龍攝）

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中時電子報

今年台北市長選舉，是否禮讓柯文哲一事，讓民進黨中央相當頭痛。目前支持民進黨派人選台北市長的有陳菊、黃偉哲以及陳其邁，而林佳龍、鄭文燦、賴清德則仍未表態。有網友問及，光陳菊黨內的影響力就不輸蔡英文，再加未來南高兩市長，「蔡英文一個人挺的住嗎？」

目前有多位人士表態參選台北市長，繼民進黨立委姚文智、前副總統呂秀蓮之後，前台南縣長蘇煥智也宣布脫黨參選台北市長。日前有名嘴爆料，稱民進黨正在醞釀遊說一名重量級人物參選，並要柯文哲「好自為之」。而前總統李登輝則表態力挺柯文哲。

有網友在PTT發文指出，現在支持民進黨自己派人選北市長確定有陳菊、黃偉哲、陳其邁，還有一堆黨內立委；至於林佳龍、鄭文璨、賴清德則還不表態，該網友說要他們表態挺柯不派人，基本上不可能。至於李登輝挺柯P，該網友說他不是民進黨的人，沒什麼權力，只有舊世代殘存的人氣。他說「光陳菊黨內的影響力就不輸蔡英文多少，再加未來南高兩市長，蔡英文一個人挺的住嗎？」

對此，有許多網友回應表示「台南高雄不需要柯，黃陳當然可以支持自推人來鞏固深綠票」、「除了新潮流以外誰那麼無聊寧願丟北市也要鬥柯?」、「陳菊也只是顧新潮流那一掛 其他派系跟柯沒那麼糟」、「高雄市長初選候選人 跟蔡關係最好的就是陳其邁」、「因為林佳龍選情最不穩啊」、「林佳龍會很有趣，明明是正國會的，應該是最反對柯的兩岸一家親的，但他是目前最安靜的」、「平常炒一下就算了，真的主張寧願台北還給KMT也要拉下柯的大咖只有新潮流」。

(中時電子報)

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