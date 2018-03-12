內部路線鬥爭？雷倩：有人圖謀婦聯會完全消失

近期有不少群眾到婦聯會門口進行聲援。(擷取自雷倩臉書)

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中時電子報

黨產會現在認定婦聯會是國民黨附隨組織，對其展開全面清查，並搬移許多歷史資料。對此，婦聯會主委雷倩表示，「資料毀了，我們還在」；她也強調會內確有路線之爭，有人希望婦聯會完全消失。

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雷倩在昨(12日)深夜發文，重申婦聯會現在的立場。她說，被黨產會認定為國民黨附隨組織後，婦聯會有兩條主要法律戰線：一是主張「婦聯會不是國民黨附隨組織」，另一是主張「婦聯會的財產不是不當黨產」。

她指出，目前在各種勢力介入下，婦聯會面臨許多質疑，然而「疑信相參、事多不實」；近期更有媒體主張婦聯會資產全捐國庫，這種說法罔顧婦聯會為自主人民團體，其何去何從固不應受政黨左右、亦不應由外人決定的基本法治原則。

雷倩表示，詢問會內成員對「資產全捐、組織解散」提議的看法時。姊妹們都大聲問：「為什麼我們要解散？為什麼不能繼續下去？」即使婦聯會處境艱難，但仍主張奮鬥到底，絕不輕言放棄！

雷倩點出，婦聯會內部有路線之爭，這才是真正的爭點：有人以政黨觀點或財團角度，不斷運作要婦聯會完全消失！

雷倩強調，在第一線服務社會的婦聯姊妹，只求能有繼續為台灣奉獻、用公益擦亮婦聯會招牌的機會。這些天陸續有人到婦聯會來繫絲帶或簽名，他們說：「資料毀了，我們還在！」

(中時電子報)

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