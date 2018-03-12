MLB》大谷翔平改打8棒 總算終結安打荒

大谷翔平先發打指定打擊，總算敲出春訓第2支安打。(美聯社)

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中時電子報

「二刀流」大谷翔平經1天休息後，今(12日)天使熱身賽對戰遊騎兵，以8棒指定打擊先發上場，打後段棒次壓力小，大谷安打總算再度開張，首打席跟柯隆(Bartolo Colon)上演相差21歲的對決，大谷順利擊出安打，總計3打數1安，終場天使4比3贏球。

大谷前幾場多打前段棒次，此役球隊改讓他打8棒，頗有想減輕他壓力的意味。這次改變也收到效果，大谷2下首打席，面對2出局一壘有人，就從柯隆手中擊出穿越一二壘間的安打。大谷隨後5下第二打席領到三振；6下第三度上場，面對2出局一二壘有人得分機會，擊出滾地球出局。

大谷打完6局後退場，總計3打數1安，熱身賽打擊率1成43。天使靠J.厄普頓(Justin Upton)6下逆轉3分炮領軍，以1分之差贏得勝利，截至目前，熱身賽戰績7勝11敗。此役6下還出現小插曲，卓奧特(Mike Trout)遭頭部觸身球，嚇出天使球團一身冷汗，不過經檢查後並無大礙。

大谷表示，這場比賽的打擊時機，仍抓得不是很好，不過也是學到了經驗。天使總教練索西亞(Mike Scioscia)指出，大谷接下來台灣時間周二跟周三，仍舊會擔綱指定打擊。大谷連打三場後，台灣時間周六將第四度先發登板，對上洛磯。

(中時電子報)

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