服務處遭潑漆、王浩宇撤告 網友狂酸：自說自話

2018年03月12日 08:33 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

桃園市議員王浩宇服務處11日凌晨遭潑藍漆，中壢警方當晚逮捕3名涉案者，並指實際動手潑漆的是15歲曾姓少年。王浩宇宣布撤告，理由是「潑漆、潑漆、再潑漆，怨怨相報何時了？」他並呼籲「八百壯士們，回家吧！」。此番說法惹來網友狂酸：漏洞百出。從頭到尾自說自話，在完全沒有證據的狀況下，矛頭卻始終指向800。

根據中壢警方調查，被捕3人，26歲黃姓男子為首，和24歲朱姓男子、15歲曾姓少年，因不滿王浩宇在臉書上的發言，決定在11日凌晨3時前往潑漆，並由未成年的曾姓少年動手，藉由少年犯減輕刑責。王浩宇表示，因為潑漆者是15歲的少年，願意給這個少年一個機會，因此決定撤告，他稍晚並在臉書發文強調，台灣社會有太多撕裂、太多仇恨，願意給台灣社會一個和解共生的機會。

有網友留言反問王浩宇：何來的證據能證明教唆的兩位成年人是反年改成員？不要口說無憑，胡亂栽贓～還有人說，從頭到尾全是王浩宇自說自話，在完全沒有證據的狀況下，矛頭卻始終指向800。年輕人不是都支持年改嗎？為何又會受到反年改的教唆呢？

針對網友質疑，王浩宇留言回應：我之所以撤告，是因為已經抓到人了，證明我們沒有自導自演。更被網友反嗆「告到底，否則就是真被我猜中，抓到自己人。」

王浩宇近日臉書貼文頻惹爭議，退役上校繆德生為反年改摔傷辭世，王浩宇竟PO「800-1=799 R.I.P.」調侃。服務處遭潑漆後，他隨即在臉書PO文說「我的服務處，今天凌晨已遭反年改人士潑漆。我還是不會妥協的！」被網友吐槽「原來指責別人都不用證據的，這不是抹黑什麼才是抹黑？光靠一桶油漆就可以隨便扣別人帽子，果然是專業級的！」

(中時電子報)