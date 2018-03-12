MLB》不輸史坦頓！洋基賈吉也炸春訓首轟

跟進史坦頓，賈吉也轟出春訓首發全壘打。(美聯社)

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中時電子報

史坦頓(Giancarlo Stanton)昨轟出春訓首轟，身為上季美聯全壘打王的「法官」賈吉(Aaron Judge)，沒讓史坦頓專美於前，洋基今(12日)熱身賽碰上馬林魚，賈吉在滿場觀眾面前，轟出左外野陽春炮，春訓首轟出爐，這球落估計飛行距離超過400英呎遠。

史坦頓昨擊出首轟，賈吉也2打數2安，表現不俗；此役史坦頓休兵，輪到排在2棒的賈吉發威。賈吉雖前3打數無安打，還領到2張老K，不過7上他第四度上場，逮中馬林魚中繼艾肯塔拉(Sandy Alcantara)的速球，扛出左外野方向陽春炮。

賈吉這轟飛到左外野建築物二樓陽台，估計超過400英呎。賈吉表示，這轟沒有訣竅，只是維持自己的打法，並把握住想打的球；而能從艾肯塔拉手中開轟，更讓他感覺開心，「他(艾肯塔拉)能投到100英里(約160公里)，球路也很棒，我只盡力把握住進到好球帶的球。」

至於球到底飛去哪，賈吉坦言，他也不太清楚；洋基總教練波恩(Aaron Boone)則笑說，「他失去那顆球了。」賈吉連同這一轟，4打數1安、1打點；他歷經左肩手術後復出，春訓至今打擊率2成50，有越打越好的趨勢。

雖狀況不錯，不過賈吉認為，一切都還在調整中，「我們距開季還有約兩周，沒有人希望太早把狀況調到巔峰，仍有不少待改進處。」賈吉表示，自己離去年春訓同期的狀況，還有些落差，現下他最重要的工作，是積極調整，為開季做足準備。

(中時電子報)

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