影》直升機失控墜紐約市東河 至少2死

紐約警察在晚間出動搜救人員到現場進行救援。(圖/美聯社)

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中時電子報
紅色直升機墜入河中。(圖/路透)

一架直升機在美東時間今晚7時左右失控墜進紐約市東河，失事地點距離紐約市長官邸格雷西大廈（Gracie Mansion）十分靠近，直升機機身很快地遭到河水淹沒。市長發言人菲利浦斯（Eric Phillips）也說，目前紐約市警察、消防局潛水人員都已抵達墜機現場進行救援，也證實這場意外已經至少造成2人喪生，還有3人獲救但情況危急。

據《美聯社》報導，美國聯邦航空總署（FAA）先是發聲明表示，一架歐洲直升機AS350（Eurocopter AS350）晚間7時過後不久倒栽進羅斯福島（Roosevelt Island）以北的航道。

救護車第一時間趕往直升機墜河現場，將救起的傷者送醫。(圖/美聯社)
救護人員將救起的傷者送醫。(圖/路透)
救援人員第一時間便下水救人。(圖/路透)

這款直升機通常被旅遊公司用來載遊客在紐約空中進行觀光，目前尚不知直升機上有多少乘客。

從社群平台twitter上一段於事發時所拍攝的影片可見，一架紅色的直升機墜進東河裡，剛墜進水裡時直升機的旋翼轉動拍打水面，接著直升機機身翻覆並被河水淹沒。

(中時電子報)

文章來源：Official: at Least 2 Dead in NYC Helicopter Crash

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