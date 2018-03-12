奇！溫暖陽光出來時！「牠」竟食慾大增

2018年03月12日 09:24 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

太陽公公出來了！補充維生素D也要添食慾！冷冷的天氣似乎總讓人容易莫名肚子餓，整天都潛意識地想多吃一點，好補充身體熱量。對於透過環境來調解體溫的爬蟲動物—緬甸星龜來說，狀況可就不是這樣囉！

氣候溫暖宜人時，緬甸星龜才會顯得食慾大增。（台北市立動物園提供）

天氣溫暖「宜」龜時，緬甸星龜才會顯得食慾大增，有時保育員還需要另外採集咸豐草，幫緬甸星龜加碼食物量。當天氣變冷時，反而需要先暫停餵食水果，甚至減少桑葉的份量，避免造成緬甸星龜腸胃的不必要負擔。

屬於外溫動物的爬蟲類，需要藉由曬太陽來獲取熱能和UV光(紫外光)，好維持基礎的生長代謝。當UV曝曬量不足，常會導致爬蟲類（包括龜類在內）無法自體合成維生素D，進而影響鈣質的正常吸收，引發代謝性骨病，出現像是骨質疏鬆、發育停滯、骨骼變形等病癥。所以為了讓龜龜們健康長大，動物園照養龜類的欄舍內，除了要裝置保溫燈外，提供UV光源的照射也是必備設施。

平常緬甸星龜的伙食為一天桑葉和一天蔬果的方式交替餵食。（台北市立動物園提供）

當天氣溫暖、艷陽高照，保育員會打開緬甸星龜欄舍的戶外門，讓緬甸星龜們可以自由地選擇要到戶外活動曬太陽、或是待在室內空間。不過若當日天氣寒冷或是氣溫溫差過大、強風陣陣的時候，保育員就不會讓緬甸星龜到戶外活動，不然緬甸星龜回室內時，可能鼻端就已經掛著鼻涕了。

平常緬甸星龜的伙食為一天桑葉和一天蔬果的方式交替餵食，一天餵食ㄧ次。天氣冷會讓兩爬動物的腸胃蠕動速度變慢，容易發酵的水果和需要較長時間消化的蔬菜，這時候並不適合給兩爬動物進食，因為很容易會讓動物們出現腸胃不適、活動力下降的症狀，嚴重一點的話，就要趕緊找獸醫師報到。

保育員有時需要另外採集咸豐草，幫緬甸星龜加菜。（台北市立動物園提供）

動物園曾經針對緬甸星龜幼龜，進行攝食行為觀察，研究光照對於緬甸星龜食慾的影響，發現UV燈或陽光的照射，有助緬甸星龜食慾的上升，若沒有足夠UV光照射時，緬甸星龜會呈現食慾下降的趨勢。

因此，除了溫暖的環境條件外，每日提供足夠的UV量，也是照養緬甸星龜、讓牠們健康吃大餐的重要關鍵喔！

(中時電子報)