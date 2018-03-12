嗆辣敢說擁70萬粉絲！飆捍館長10大恩仇錄

2018年03月12日 09:32 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

網路紅人「館長」陳之漢，這個名字相信大家應該不陌生，近年來，在網路上擁有高人氣的他，直播時嗆辣敢說的形象超鮮明，許多人都會到直播平台朝聖，而頻頻躍上新聞版面的館長，也是不斷傳出戰績與爭議，每次看完都會覺得火藥味好重啊！！（果然是狂人一枚）

今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》從2017年3月9日到2018年3月8日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，統整出「館長」10大爭議與事蹟，一起來看看！

10、開22K徵美編遭罵翻

館長前陣子自己的俱樂部在徵求「即戰力」美編，感嘆許多應徵者都沒美術背景，連剪接、修片都不會，網友詢問多少薪資時，館長提到薪水22K，事後被網友嗆聲是「慣老闆」，在PTT也引起廣泛討論。

館長事後開直播解釋，22K只是基本起薪，表現好都會快速調薪，就連現任美編也都一起現身作證，剛入職時包含全勤獎金25K，現在快滿1年已調了2次薪水，月薪加獎金有41K。館長還透露，任職超過兩年的業務、教練，「主管級」絕對不低於8萬，霸氣說出：「我讓他們過得比別人更好！」。

9、槓上持刀砍實況主的比利

今年1月電玩展舉辦時，一名瘋狂粉絲「比利」持刀想攻擊實況主「超負荷」，事後稱只是想紅，之後又到館長的直播間搗亂，還騷擾館長的女粉絲，館長管理員將他封鎖後，竟嗆要殺掉對方，館長怒嗆「你要動我的人？」更找人肉搜比利。

館長直言要烙人去找比利，卻被反嗆「你不敢」，沒想到館長派人去比利所提供的地址，讓比利嚇到趕緊報警，館長暴怒說：「嗆聲然後報警？」揚言對比利提告，還要粉絲作證，這次誇張的行徑，真的讓館長暴走了....

8、轉戰金剛直播捐500萬

館長之前因美籍實況主Cjayride（CJ）辱台，槓上直播平台Twitch，之後館長與King Kong直播簽約，簽約金高達新台幣500萬，館長實現諾言，全數費用捐給弱勢團體，還贊助體育活動，其中的100萬元要捐給花蓮賑災，支持災區重建。

館長至今還沒買房，本來能將500萬拿去房屋付頭期款，為了台灣尊嚴，他寧願全捐出，「我絕對不會只是嘴巴說愛台灣。」並要鍵盤酸民看到「男人的氣魄」，霸氣洗清網友對他搏版面的質疑。

7、免費提供場館供世大運團隊使用

2017年世大運在台北舉辦賽事，館長的健身房就開在林口選手村對面，館長力挺台灣，在健身房門口掛上國旗，還要免費贊助場館，讓世大運跆拳道隊免費使用，其他運動團隊如果需要場地練習，通通都免費出借，相當阿莎力！

而且比賽期間，選手村外每天都有大批員警和志工，館長為體恤他們辛勞，發放800杯星巴克慰勞他們，讓網友狂讚：「館長比政府單位還罩！」。

6、分手很難過？館長霸氣開示

館長開直播常常語出驚人，而且笑料百出，有時候也會勸誡網友，一名男性網友在直播提問「剛分手很難過怎麼辦？」館長超霸氣說：「分手不會再追一個？男子漢的氣魄拿出來好不好？」。

館長還諷刺分手是「做善事」，要男網友別耽誤對方一生，話鋒一轉，直率說分手不是世界末日，「你媽不舒服，你有掉過一滴眼淚嗎？你該向你媽跪著懺悔！」館長短短幾分鐘內口出狂言，網友笑翻，開始瘋狂轉發影片。

5、網友郭李奧向館長下戰帖

網友「郭李奧」是自稱截拳道武術館負責人，向館長下戰帖，館長接受挑戰後，表示郭李奧經常打電話鬧場，還曾說出願意出1000萬來比試，館長也欣然接受挑戰，並反嗆郭李奧「根本不敢出來打！」

館長還要郭李奧先把1000萬領出，經過律師擬訂合約，其中拿100萬元找裁判、見證人等費用，其餘900萬將全數捐給花蓮賑災，館長更霸氣說，只要沒有在2分鐘內KO郭李奧，就再多捐100萬給花蓮賑災，「讓大家看砂石車撞腳踏車的場景」。（小編嚇到吃手手）

4、電視台約專訪「放鴿子」

館長爆紅後邀約不斷，但館長近日在直播中抱怨，一個月前收到一家電視台邀請，請他到棚內錄影，但館長答應在健身房受訪，雙方都同意後，館長稱前一刻被臨時「放鳥」，「好像我的時間就不是時間」。

事後電視台幾位女主播在臉書批評館長，認為有提前告知並致歉還被罵，直說「單純的新聞採訪變網路霸凌事件」，館長氣到連開兩次直播拿出證據打臉，對方的臉書也湧入大批網友抨擊。（網友有時候還是要理性面對啊～～）

3、館長妻開名車遭酸做偏的

館長某次開直播，就氣噗噗說某家連鎖早餐店的老闆，經常調侃他的妻子是「做偏的」，只因為妻子開著BMW X6去買早餐，館長老婆不堪受辱向館長哭訴，館長直接在直播中打電話給老闆。

館長詢問：「真的不知道我是誰？」老闆說：「要講就去警局講」，館長也槓上老闆娘，還鬧到警局打算提告，雙方相約到警局，老闆一見到館長態度便大轉變，頻頻道歉，經過溝通後，館長原諒對方，強調自己不會記仇，也呼籲網友不要再肉搜早餐店。（事情平安落幕～～～）

2、向妙禪下戰帖遭陳沂嗆聲

「佛教如來宗」創始人妙禪接受信徒給的2台名車後，後續引發許多爭議，館長之後諷刺說自己也要成立「覽教」，還與妙禪弟子開戰，要妙禪簽同意書上擂台，一較高下。

館長還批評視妙禪如父的藝人毛弟，根本是助紂為虐，陳沂就跳出力挺毛弟，她認為任何宗教信仰都應該被尊重，且沒有證據證明妙禪是「神棍」前，就算是一個信仰；館長又回嗆陳沂：「妳一個澳洲人管台灣事？」兩人不停隔空交火，真的是讓人看了心驚驚！

1、台女EZ？館長戰實況主CJ

美籍實況主Cjayride（CJ）打著愛台灣的名號，日前卻開直播暗示「台女想吃洋腸」，還笑稱台灣女生「EZ」，汙名化的行徑，也讓館長看完後暴怒，開直播抨擊CJ不尊重台灣人。

事後Twitch官方察覺事態嚴重，將CJ頻道封鎖3天再解禁，此舉動讓館長不滿，甚至宣布退出Twitch，Twitch為平息網友的憤怒，發出「官腔版」聲明，仍沒有澆熄台灣網友心中的火～

這時候，陳沂再度出現，她覺得每個人都有身體自主權「要對誰EZ是自己的自由」，還批評館長是雙重標準的人，這回合又演變成「陳沂VS館長」的戰場啊～（Amazing）

(中時電子報)