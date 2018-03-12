輸的恐不只雙北！陳敏鳳曝民進黨選舉大盲點

總統蔡英文。（資料照,張鎧乙攝）

友善列印
中時電子報

2018縣市長大選即將於年底舉行，民進黨對於雙北的人選仍遲未明朗。對此，資深媒體人陳敏鳳說雙北若是柯文哲和蘇貞昌，不管選舉是贏是輸，對民進黨都是輸，「這種沒有志氣的起手式，連帶台灣各選區的氣勢也一樣無法振衰起敝，屆時民進黨輸的會只有雙北嗎？」

年底選戰腳步接近，但民進黨對雙北市長採徵召方式，至今仍未決定人選，綠委姚文智、吳秉叡雖已表態參選，但仍不斷被放話，指黨中央另打算徵召重量級黑馬。吳秉叡曾直言，若黨內要他退，必須拿出理論、數據說服他；姚文智則說，天王老子來都要循黨內機制，呼籲黨中央若有大咖就快掀牌。

此外，也有消息指出，南部大老正積極遊說文化部長鄭麗君挑戰柯文哲，並使用「雙北一盤局」的選戰策略，由前行政院長蘇貞昌銜命應戰，兩人聯手就可破解柯P的5％外溢效應，緊箍綠色選票，拿下雙北。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，民進黨在雙北都陷於「贏與價值」的選擇，在台北市，對於柯文哲忍氣吞聲就是怕民進黨輸。在新北市，表面上還有可用之將蘇貞昌，但若細究，請出蘇貞昌也是「為了要贏」，這樣出來參選的新北市長，在立足點和說服力都很欠缺，對新北市民和蘇貞昌本人的生涯規畫都很難說服。陳說結果是為了民進黨在雙北不要雙輸才請蘇貞昌，這種前提下，是在折損蘇貞昌，也無法取得新北市民的認同。

陳敏鳳說雙北如果是柯文哲和蘇貞昌，不管選舉結果是贏是輸，對民進黨都是輸，「這種沒有志氣的起手式，不僅雙北仍是他人天下，連帶台灣各選區的氣勢也一樣無法振衰起敝」，陳說民進黨輸的會不會只有雙北還很難講。

(中時電子報)

禮讓柯P？網：蔡英文能否抵抗這3人成關鍵
美APEC資深官員訪台 深化台美關… 「非核家園」將至？ 朱學恆：小…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。