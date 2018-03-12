輸的恐不只雙北！陳敏鳳曝民進黨選舉大盲點

2018年03月12日 09:34 中時電子報 謝雅柔

2018縣市長大選即將於年底舉行，民進黨對於雙北的人選仍遲未明朗。對此，資深媒體人陳敏鳳說雙北若是柯文哲和蘇貞昌，不管選舉是贏是輸，對民進黨都是輸，「這種沒有志氣的起手式，連帶台灣各選區的氣勢也一樣無法振衰起敝，屆時民進黨輸的會只有雙北嗎？」

年底選戰腳步接近，但民進黨對雙北市長採徵召方式，至今仍未決定人選，綠委姚文智、吳秉叡雖已表態參選，但仍不斷被放話，指黨中央另打算徵召重量級黑馬。吳秉叡曾直言，若黨內要他退，必須拿出理論、數據說服他；姚文智則說，天王老子來都要循黨內機制，呼籲黨中央若有大咖就快掀牌。

此外，也有消息指出，南部大老正積極遊說文化部長鄭麗君挑戰柯文哲，並使用「雙北一盤局」的選戰策略，由前行政院長蘇貞昌銜命應戰，兩人聯手就可破解柯P的5％外溢效應，緊箍綠色選票，拿下雙北。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，民進黨在雙北都陷於「贏與價值」的選擇，在台北市，對於柯文哲忍氣吞聲就是怕民進黨輸。在新北市，表面上還有可用之將蘇貞昌，但若細究，請出蘇貞昌也是「為了要贏」，這樣出來參選的新北市長，在立足點和說服力都很欠缺，對新北市民和蘇貞昌本人的生涯規畫都很難說服。陳說結果是為了民進黨在雙北不要雙輸才請蘇貞昌，這種前提下，是在折損蘇貞昌，也無法取得新北市民的認同。

陳敏鳳說雙北如果是柯文哲和蘇貞昌，不管選舉結果是贏是輸，對民進黨都是輸，「這種沒有志氣的起手式，不僅雙北仍是他人天下，連帶台灣各選區的氣勢也一樣無法振衰起敝」，陳說民進黨輸的會不會只有雙北還很難講。

(中時電子報)