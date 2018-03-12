賤賣國有地爭議 安倍政府面臨空前危機

圖為日本首相安倍晉三。(中新社)

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大阪豐中市將國有地賤賣給邀請日本首相安倍晉三夫人昭惠擔任名譽校長的「森友學園」，被爆料出幕後有政府高層介入官說。日本財務省調查確認，土地買賣的裁決文件中，有14份文件遭竄改，多位大臣級政治家的姓名被刪除。此事形同日本政府上下一齊造假，安倍支持率頓時大跌6個百分點。

有關賤賣國有地一案，日本財務省前理財局長、國稅廳長官佐川宣壽上國會答辯時強調，「當時並沒有留下交涉記錄」，但後來相關資料陸續曝光，且最近還被發現內部資料已遭竄改。

佐川因前後說詞不一而飽受抨擊，故於9日辭職獲准，但此事並沒有因佐川的下台而終結。與此案件相關的近畿財務局男職員7日在家中自殺，更讓森友學園弊案蒙上陰影。

日本財務省在國會的要求下，調查了近畿財務局2015年的土地借貸契約和2016年買賣契約的裁決文件等，發現除了去年向國會議員提出的文件之外，還有其他相關的文件。財務省12日將向執政黨和國會提出調查報告，且承認該案件的裁決文件確實遭竄改。

近畿財務局針對此國有地買賣案原本計劃簽3年租約，但森友學園強烈要求延長至10年，當時近畿財務局向上級省廳提出的「稟議書」（書面請示書）也遭竄改，前防災大臣鴻池祥肇、前經產大臣平沼赳夫、已故前總務大臣鳩山邦夫等人曾官說的內容都被刪除。

副首相兼財務大臣麻生太郎、財務事務次官福田淳一、理財局長太田充理則都表示，完全沒有涉入此案。

《讀賣新聞》9至11日的全國輿論調查顯示，安倍內閣的支持率較前次(2月10日至11日)的調查下跌6%，跌至48%。不支持率則提高至42%(前次為36%)。

(中時)

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