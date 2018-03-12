微型無人機群攻佔手機 美要打贏下場戰爭

美國特種作戰司令部打算運用微型無人機群，大舉發動宣傳資訊戰，塞爆手機，無線電和電視造成癱瘓，打贏下一場戰爭。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

敵方政治人物正在吃飯，突然手機響了，話筒中傳來的不是廣告電話，而是美國士兵的聲音，對方一口流利操著當地語言告訴你，別抵抗即將到來的美國大軍。

據《國家利益》（The National Interest）網報導，其實打電話的不是人，而是美國迷你無人機。成千上萬美國無人機蜂擁而出，利用精心策劃的宣傳訊息，塞爆電話，無線電與電視頻道。

這美國特種作戰司令部（U.S. Special Operations Command，SOCOM）剛公佈了願望技術清單，而這顯然是他們的夢想之一。

在這名為「微型無人機FM，電視與手機訊息廣播」（Micro-UAV FM, TV, and Cellular Messaging Broadcast）項目中，他們要求業者提供重量最多1磅（454克）的微型無人機，以成群結隊地發動「資訊傳播」戰。

此外，美國特種作戰司令部要求，每架微型無人機的廣播範圍要超過1英里（1.6公里），而發動群體攻勢時，廣播範圍則要超過40英里（64公里）。

同時它還要求，要有能安裝在微型無人機和C-130運輸機上的「完整廣播系統」莢艙。

另一方面，早在第一次世界大戰前，從軍機投放傳單就是戰爭的特色之一。而美國特種作戰司令部想要將這種做法現代化，讓無人機從莢艙投放傳單。根據規劃，這些無人機能載運多達100磅（45公斤）的3X6英吋（約8X 15公分）傳單，在一次任務中可以投放多達6次，而航程可達100英里（約160公里）。

(中時電子報)

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文章來源：How the Military Plans to Win the next War: 1,000s of Tiny Drones Taking Over Your Cell Phone

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