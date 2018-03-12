古都拚觀光！相隔9年 國際郵輪停靠台南安平商港

巴哈馬籍豪華郵輪「卡利多麗號」在3月將首度停靠安平港，帶來英國高階旅遊客群，帶動郵輪觀光。（台南市經發局提供）

友善列印
中時

自2009年麗星郵輪「寶瓶星號」首度停靠安平港後，相隔9年後，今年3月國際郵輪「卡莉多麗號（Caledonian Sky）」將停泊安平，「寶瓶星號」5月也將前來台南，在台南市府與台灣港務公司合力招攬下獲得成果，可望開啟台南遊輪旅遊新頁，帶動觀光人潮，增加周邊投資標的的招商契機。

巴哈馬籍的「卡莉多麗號」與一般動輒上千間客房的郵輪不同，僅有57間豪華艙房，採一對一服務，可搭載114名旅客，平均每人每日最低艙房費用高達新台幣2.4萬元，大多是英國的頂級客群。

行政院長賴清德去年12月曾表示，台灣已經成為亞洲郵輪第二大市場，將會請交通部持續推動，力推結合新南向航線的亞洲郵輪，發揮最大的觀光效益。

南市經發局長殷世熙表示，暌違多年後，安平港在2018上半年度再度有郵輪相繼靠泊，「卡莉多麗」、「寶瓶星」2艘郵輪預計將帶來1600多名旅客，除了帶動郵輪旅遊市場、活絡港區帶動周邊經濟外，也能夠提高南市國際能見度。

殷世熙說，府城台南素有「文化古都」美譽，擁有的國定古蹟數量居全台之冠，對於全球各地的旅客有極大吸引力，未來市府將持續與港務公司合作，在交通接駁、配套行程規畫上，提供郵輪旅客更加完善的服務，爭取更多郵輪停泊，藉此帶進不同型態之觀光人潮，創造商機，進而開展業者投資台南的新契機。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
絕美！「桃園彩色海芋季」人氣夯… 北港燈會巷弄燈區日吸上萬人 將…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。