古都拚觀光！相隔9年 國際郵輪停靠台南安平商港

2018年03月12日 10:16 中時 莊曜聰

自2009年麗星郵輪「寶瓶星號」首度停靠安平港後，相隔9年後，今年3月國際郵輪「卡莉多麗號（Caledonian Sky）」將停泊安平，「寶瓶星號」5月也將前來台南，在台南市府與台灣港務公司合力招攬下獲得成果，可望開啟台南遊輪旅遊新頁，帶動觀光人潮，增加周邊投資標的的招商契機。

巴哈馬籍的「卡莉多麗號」與一般動輒上千間客房的郵輪不同，僅有57間豪華艙房，採一對一服務，可搭載114名旅客，平均每人每日最低艙房費用高達新台幣2.4萬元，大多是英國的頂級客群。

行政院長賴清德去年12月曾表示，台灣已經成為亞洲郵輪第二大市場，將會請交通部持續推動，力推結合新南向航線的亞洲郵輪，發揮最大的觀光效益。

南市經發局長殷世熙表示，暌違多年後，安平港在2018上半年度再度有郵輪相繼靠泊，「卡莉多麗」、「寶瓶星」2艘郵輪預計將帶來1600多名旅客，除了帶動郵輪旅遊市場、活絡港區帶動周邊經濟外，也能夠提高南市國際能見度。

殷世熙說，府城台南素有「文化古都」美譽，擁有的國定古蹟數量居全台之冠，對於全球各地的旅客有極大吸引力，未來市府將持續與港務公司合作，在交通接駁、配套行程規畫上，提供郵輪旅客更加完善的服務，爭取更多郵輪停泊，藉此帶進不同型態之觀光人潮，創造商機，進而開展業者投資台南的新契機。

(中時)