MLB》返水手初亮相 鈴木一朗：很特別的一天

鈴木一朗重返水手，熱身賽首度亮相。(截自大聯盟官網)

友善列印
中時電子報

44歲的鈴木一朗重返水手，今(12日)熱身賽以先發1棒左外野手，迎戰來訪的紅人，在8499名觀眾面前，一朗穿著熟悉的「51號」球衣上陣，雖3打數盡墨，不過他自認感覺很棒，更重要的是，能穿著水手球衣守外野，讓一朗直言「這對我來說，是很特別的一天。」

一朗歷經長時間等待，以一年75萬美金加盟水手；他投身水手春訓3天後，今熱身賽首次亮相，在觀眾的歡呼聲中站上打擊區，大螢幕也秀出「WELCOME HOME ICHIRO SUZUKI」，歡迎這名昔日戰將歸來。一切的過程，讓一朗是感動又開心。

回到場上，擔任1棒左外野手的一朗，3次打擊面對3名不同投手，沒有擊出安打，還吞下2K，單看成績並不是特別出色。不過，他依舊展現跟投手纏鬥的本事，2次三振都凹到滿球數，結果是1次看著球進壘吞K，另1次則是擦棒被捕。

儘管如此，一朗自認打擊感覺不錯，現在實戰不過是測試自己，能做到什麼程度，替開季做準備，上場比賽跟打擊，是很好的練習。對他來說，這場比賽的成績，不是最重要的事，「對我來說，能穿上水手球衣站在外野，是很特別的時刻，這是非常特別的一天！」

水手總教練瑟維斯(Scott Servais)也說，一朗看起來狀況不錯，擊球時機點及好球帶設定等，都掌握得很好，「他至少有2球打得很好，只是1球界外、1球是左外野平飛球，以第一場來說表現不錯，符合我的預期。」瑟維斯已宣布，下一場水手對戰白襪，會再讓一朗上場。

(中時電子報)

NBA》哈登缺陣 火箭仍在客場大勝… NBA》一眉哥阻攻大三元 鵜鶘卻在…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。