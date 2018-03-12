MLB》返水手初亮相 鈴木一朗：很特別的一天

2018年03月12日 10:06 中時電子報 蔡銘仁

44歲的鈴木一朗重返水手，今(12日)熱身賽以先發1棒左外野手，迎戰來訪的紅人，在8499名觀眾面前，一朗穿著熟悉的「51號」球衣上陣，雖3打數盡墨，不過他自認感覺很棒，更重要的是，能穿著水手球衣守外野，讓一朗直言「這對我來說，是很特別的一天。」

一朗歷經長時間等待，以一年75萬美金加盟水手；他投身水手春訓3天後，今熱身賽首次亮相，在觀眾的歡呼聲中站上打擊區，大螢幕也秀出「WELCOME HOME ICHIRO SUZUKI」，歡迎這名昔日戰將歸來。一切的過程，讓一朗是感動又開心。

回到場上，擔任1棒左外野手的一朗，3次打擊面對3名不同投手，沒有擊出安打，還吞下2K，單看成績並不是特別出色。不過，他依舊展現跟投手纏鬥的本事，2次三振都凹到滿球數，結果是1次看著球進壘吞K，另1次則是擦棒被捕。

儘管如此，一朗自認打擊感覺不錯，現在實戰不過是測試自己，能做到什麼程度，替開季做準備，上場比賽跟打擊，是很好的練習。對他來說，這場比賽的成績，不是最重要的事，「對我來說，能穿上水手球衣站在外野，是很特別的時刻，這是非常特別的一天！」

水手總教練瑟維斯(Scott Servais)也說，一朗看起來狀況不錯，擊球時機點及好球帶設定等，都掌握得很好，「他至少有2球打得很好，只是1球界外、1球是左外野平飛球，以第一場來說表現不錯，符合我的預期。」瑟維斯已宣布，下一場水手對戰白襪，會再讓一朗上場。

(中時電子報)