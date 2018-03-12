影》為何老外愛「醜女」？阿兜仔神回這個原因 超中肯

2018年03月12日 10:15 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

YouTuber黑素斯（Jesús）對於「老外愛醜女」發表看法。(YouTube/阿兜仔不教美語)

你是否常常在街上看到老外牽著「不太正」的台灣女友？對於老外為什麼都喜歡細小眼、皮膚黑、大卡撐的「醜女」？難道審美觀有問題嗎？來自西班牙的YouTuber黑素斯（Jesús）在近日上傳的影片中，一語道出原因，被上千名網友推爆，覺得超中肯！

黑素斯在影片中指出「我們的審美觀沒有問題！是你們誤會了」。他說台灣有一個很特別的現象，就是台灣人對女生的外表有一種「非常固定的標準」，就是要皮膚白、大眼睛、高鼻子、長髮、幼齒、超瘦，還要「腰束奶澎，卡撐定摳摳」。

台灣人的審美標準，不但讓他覺得無聊，而且竟然「大家都喜歡一樣的外表」真的超怪！黑素斯說，外國人看女生，每個人有自己不同的標準很正常，所以，有人覺得小眼睛很迷人；黑皮膚、小麥色也很好看；年紀大還是很美；肉肉的才性感，還有「大屁股哪裡有問題？」

黑素斯覺得「每一個女生都有權利找自己的幸福」，因此不符合〝台灣標準〞的，可能會考慮「國外的市場」，所以就有可能看到台灣人所謂的「老外配醜女」的組合。

對於「台灣所謂的美女都長得一樣」以及「台灣男人不要的女生，剛好好外喜歡」，網友覺得超中肯，影片一出，立刻吸引上千名網友按讚。不過還是有網友認為「洋人就是愛鳳眼、大卡撐」、「龍騎士 ，就交給你們了！」還有人說「全世界統一的標準：大胸」。

(中時電子報)