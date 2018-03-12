影》為何老外愛「醜女」？阿兜仔神回這個原因 超中肯

為何老外愛「醜女」？阿兜仔神回這個原因超中肯！(翻攝自YouTube/阿兜仔不教美語)

友善列印
中時電子報
/ 綜合報導
YouTuber黑素斯（Jesús）對於「老外愛醜女」發表看法。(YouTube/阿兜仔不教美語)

你是否常常在街上看到老外牽著「不太正」的台灣女友？對於老外為什麼都喜歡細小眼、皮膚黑、大卡撐的「醜女」？難道審美觀有問題嗎？來自西班牙的YouTuber黑素斯（Jesús）在近日上傳的影片中，一語道出原因，被上千名網友推爆，覺得超中肯！

黑素斯在影片中指出「我們的審美觀沒有問題！是你們誤會了」。他說台灣有一個很特別的現象，就是台灣人對女生的外表有一種「非常固定的標準」，就是要皮膚白、大眼睛、高鼻子、長髮、幼齒、超瘦，還要「腰束奶澎，卡撐定摳摳」。

台灣人的審美標準，不但讓他覺得無聊，而且竟然「大家都喜歡一樣的外表」真的超怪！黑素斯說，外國人看女生，每個人有自己不同的標準很正常，所以，有人覺得小眼睛很迷人；黑皮膚、小麥色也很好看；年紀大還是很美；肉肉的才性感，還有「大屁股哪裡有問題？」

黑素斯覺得「每一個女生都有權利找自己的幸福」，因此不符合〝台灣標準〞的，可能會考慮「國外的市場」，所以就有可能看到台灣人所謂的「老外配醜女」的組合。

對於「台灣所謂的美女都長得一樣」以及「台灣男人不要的女生，剛好好外喜歡」，網友覺得超中肯，影片一出，立刻吸引上千名網友按讚。不過還是有網友認為「洋人就是愛鳳眼、大卡撐」、「龍騎士 ，就交給你們了！」還有人說「全世界統一的標準：大胸」。

(中時電子報)

好市多為什麼選擇台灣原因曝光！網友哭了
嗆辣敢說擁70萬粉絲！飆捍館長10… 影》爸爸想拉單槓炫耀男子力 下…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。