139公分6旬志工用愛服務病患

67歲的李金寶雖然個子小，擔任志工18年來，屢屢帶給病患或家屬溫暖關懷。（呂妍庭攝）

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67歲的李金寶在大林慈濟醫院擔任志工長達18年，身高僅139公分的她，嬌小個子在醫院裡來回穿梭，即使曾因急性腸阻塞切掉25公分腸子，加上痛風後引發手指關節變形、腰椎椎間盤突出，更進行過肝及胃臟等大手術，但她仍守著醫院，開心地為病患或家屬服務，「阿寶師姐」說，歷經失去兒子的痛苦後，因志工這個身分，讓她賺到快樂和成就感。

多年前一場無情車禍，讓李金寶承受失去小兒子的痛苦，每天以淚洗面的她原以為從此將活在黑暗中，直到慈濟志工帶著她參與環保回收、做醫療志工，看遍醫院裡的生老病色，悲歡離合，阿寶師姐終於重拾人生的希望，表示到醫院當志工，，才明白活著的意義是什麼。

李金寶是大家口中的活寶志工，大林慈濟醫院在18年前啟業，她就開始做志工，不管是洗腎室、門診區或病房，經常可以看見她139公分嬌小個子來來去去，哪裡有需要就往哪裡去，她的用心關懷和勤勞，總是讓醫護人員稱讚她人小心很大，用溫暖的心和愛包圍著病患。

李金寶常說「臉要笑、嘴要甜、耳要利、腰要軟、眼要亮、手腳要快、頭腦要清楚」，表示她天天用這幾句話勉勵自己，尤其一些坐輪椅的年輕病患，因為不好意思讓「阿嬤級的」老志工服務而婉拒她的幫忙，但她總會跟他們說「你們願意讓我服務，我就賺到更多快樂」。

李金寶說，年輕時靠著苦力賺錢，做過水泥工、鐵工，也到工廠做粗工過，「寧願做死，也不願病死」，指當時吃苦耐勞、省吃儉用，就是想給家人過更好的生活，沒想到一次工作中不慎從高處跌落，造成多處骨折、斷裂，肝臟及胃嚴重出血，歷經鬼門關後，她明白人生無常的道理，加入志工行列後，已決定這一生要將生命發揮良能，給自己，也帶給別人希望。

(中時)

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