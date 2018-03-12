女兒添混血手足 艾莉絲卻嘆：抱歉媽媽生不出...

艾莉絲女兒梨梨疼愛弟弟有加，但媽媽透露她其實一直想要的是哥哥。(取材自艾莉絲臉書) 

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中時電子報

女星艾莉絲連環光速報喜，去年10月才認愛英國外交官馬培迪，2個月後又爆被男方求婚成功，接著竟在今年元宵節宣布早前已登記結婚並迎接二寶「威廉弟」，再婚、生子雙喜臨門，而平時艾莉絲常在社群網站分享養育女兒梨梨醬的日常，如今則多了新成員，她今po照透露如今照看弟弟相當細心的梨梨醬，其實當初要的不是弟弟。

近來梨梨醬到日本東京找爸爸滑雪，艾利絲即便忙於坐月子、照顧新生兒，但跟老公仍相當想念女兒，想念她在身旁「嘰哩呱啦吵著要照顧弟弟的可愛模樣」，她回想還沒懷孕時，梨梨就一直想要個兄弟姊妹，「於是我問她：『那你要弟弟還是妹妹？』，她總是堅定地說：『我要一個哥哥！！』」，讓艾莉絲直呼這實在太為難媽媽了！

所幸梨梨知道媽媽肚裡懷了弟弟後，好像就忘了哥哥這件事，總溫柔地對著艾莉絲的肚子說話，尤其常說：「弟弟，我是姐姐，我愛你喔。」，還會模仿老師的語氣，叮嚀媽媽不要亂跑跳，「不然弟弟會從肚子裡掉出來」，甚至在艾莉絲坐月子期間，「她在家裡把弟弟的嬰兒床鋪上一層層棉被、可愛的小玩具，期待著弟弟回家」，讓她直呼女兒貼心溫柔，「是啊，當孩子被愛滿滿包圍時，便自然而然地懂得去愛人」，但也笑著感嘆：「抱歉媽媽生不出哥哥」，粉絲也大讚梨梨是個好有愛的姊姊，至於想要一個哥哥這檔事，網友笑呼：「只能靠領養了」。

(中時電子報)

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