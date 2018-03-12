影》雙北共推交通月票 1280元捷運公車搭到飽

2018年03月12日 10:36 中時 陳燕珩 中時電子報／ 楊馨 中天新聞／ 陳韻雯 中時電子報／中天新聞／

雙北共推交通月票 1280元捷運公車搭到飽（資料照 黃世麒攝）

通勤族看這裡！為鼓勵雙北民眾搭乘大眾運輸，台北市長柯文哲、新北市長朱立倫今共同宣布推出30天定期票，只要1280元、相當於每天42元，就能無限次搭乘捷運、雙北公車，轉乘YouBike還可享前30分鐘免費，明（13日）起開始販售，4月16日正式開通使用。

雙北跨縣市通勤族多，為減輕民眾負擔，雙北市府協調捷運公司、公車業者和YouBike，整合票證系統，推出跨運具定期票服務。柯文哲、朱立倫上午分別搭乘捷運到記者會現場，共同宣布1280元月票正式啟動，鼓勵汽機車族改搭大眾運輸。

雙北市府估算，定期票推出後，每年約要補貼捷運、公車業者9.4億元，其中台北市政府約補貼5.6億，新北市府補貼3.8億，實際補貼金額要看雙北民眾搭乘數量拆分。

柯文哲致詞笑說，為推廣綠運輸，他每天以身作則搭公車上班，還是無法「感動」市民，因為交通成本太高，雙北目前搭乘綠運輸比例只有42％，現在推出吃到飽月票，希望祭出誘因，不只整合公車、捷運和YouBike，也能產生側邊效應，讓後續接駁公車等推行更容易。

朱立倫則說，目前雙北搭乘捷運公車通勤，每月費用超過1280元的約占24％，這表示很多民眾因成本太高，選擇自己開車或騎車，推出月票最重要的是吸引原本不搭捷運公車的人，轉而改搭大眾運輸，也能減少交通壅塞、改善空汙，盼民眾多多利用。

定期票3月13日開放購買，民眾可持現有的悠遊卡普通卡、悠遊卡聯名卡或悠遊卡Debit卡（票卡效期需60天以上）到台北捷運車站臨櫃購買，或在車站自動售票加值機操作設定。4月16日起持悠遊卡經捷運閘門或公車驗票機刷卡後，就可開通使用，搭愈多省愈多。

(中時)