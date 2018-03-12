MLB》移防左外野 鈴木一朗在馬林魚曾「跑錯路」

鈴木一朗在馬林魚時，守右外野機會比過去少了不少。(美聯社)

友善列印
中時電子報

鈴木一朗相隔六年，重回水手懷抱，今(12日)水手與紅人熱身賽首度亮相，值得注意是，一朗並沒有守過往熟悉的右外野，而是擔綱左外野手，他在受訪時，還笑著分享有趣的「跑錯路」小故事，「在馬林魚時，有一次我是守左外野，卻往右外野跑去。」

一朗重披水手戰袍，僅投入大聯盟春訓3天，今就在熱身賽先發上場。回到昔日老東家水手，一朗直呼感覺很特別，也直言這次回鍋，跟2001年剛加盟水手時的心境，感覺有些不同，「第一次春訓時，我相當緊張，過得有些辛苦。那時被很多壓力纏身，跟現在肯定有天壤之別。」

除了心境轉變，一朗的守位也跟過往不同；他鎮守左外野，右外野則交給二年級生哈尼傑(Mitch Haniger)。守左外野跟右外野，雖都是守外野，但跑動方向、球的飛行軌跡，幾乎都相反；一朗向來習慣守右外野，他笑說，之前在馬林魚時，還曾不小心跑錯位，「我得時時提醒自己。」

一朗已經44歲，身手跟過去多少有落差，照水手目前陣容，他可能也不會是主力外野。不過，總教練瑟維斯(Scott Servais)相信，一朗能用不同方式幫助球隊贏球，「我告訴他，不必打出4成打擊率，展現好守備、盡所能幫助我們，這樣就夠了，我們明白他有本事打安打。」

(中時電子報)

NBA》一眉哥阻攻大三元 鵜鶘卻在… NBA》舊愛還是最美？ 詹皇不滿球…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。