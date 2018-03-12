MLB》移防左外野 鈴木一朗在馬林魚曾「跑錯路」

2018年03月12日 10:26 中時電子報 蔡銘仁

鈴木一朗相隔六年，重回水手懷抱，今(12日)水手與紅人熱身賽首度亮相，值得注意是，一朗並沒有守過往熟悉的右外野，而是擔綱左外野手，他在受訪時，還笑著分享有趣的「跑錯路」小故事，「在馬林魚時，有一次我是守左外野，卻往右外野跑去。」

一朗重披水手戰袍，僅投入大聯盟春訓3天，今就在熱身賽先發上場。回到昔日老東家水手，一朗直呼感覺很特別，也直言這次回鍋，跟2001年剛加盟水手時的心境，感覺有些不同，「第一次春訓時，我相當緊張，過得有些辛苦。那時被很多壓力纏身，跟現在肯定有天壤之別。」

除了心境轉變，一朗的守位也跟過往不同；他鎮守左外野，右外野則交給二年級生哈尼傑(Mitch Haniger)。守左外野跟右外野，雖都是守外野，但跑動方向、球的飛行軌跡，幾乎都相反；一朗向來習慣守右外野，他笑說，之前在馬林魚時，還曾不小心跑錯位，「我得時時提醒自己。」

一朗已經44歲，身手跟過去多少有落差，照水手目前陣容，他可能也不會是主力外野。不過，總教練瑟維斯(Scott Servais)相信，一朗能用不同方式幫助球隊贏球，「我告訴他，不必打出4成打擊率，展現好守備、盡所能幫助我們，這樣就夠了，我們明白他有本事打安打。」

(中時電子報)