性騷法官改輕判罰216萬 司法院：不符社會期待

2018年03月12日 10:45 中時 周毓翔 、 林偉信

(11:16更新)台北高等行政法院前法官陳鴻斌過去因性騷女助理被判決免職，不過日前該案再審，竟然改輕判罰薪一年約216萬元。司法院秘書長呂太郎今答詢時表示，不只社會團體以及個人表達不認同，在法官內部也有非常多不認同，這樣結果不符合社會期待，也與司法院要求法官言行以更高標準謹慎從事不符。

國民黨立委吳志揚今天在司法法制委員會質詢呂太郎，吳志揚諷刺，在全球都在重視女權、反性騷的時候，我國的法院卻在三八婦女節送給大家這樣的「禮物」，要大家怎麼對司法有信心？吳志揚也質疑，一般人申請再審是很困難的，但這案子竟然以「後來有幫女助理找男友」，說他有悔意為由改判輕，是很可笑的理由。

吳志揚質疑，這麼薄弱的理由就可以再審翻案，老百姓怎麼服氣？他問呂太郎這件案子還有什麼方式救濟？呂太郎表示，當事人還是可以申請再審。可是所謂的當事人是指被懲戒的法官，或可能是監察院，但監察院是不是屬於當事人，還要由分到再審案的職務法庭做評議。

另有立委質詢呂太郎對這案件判決認不認同，呂表示他不評論個案，但這樣的結果，不只社會團體以及個人表達不認同，在法官內部也有非常多不認同，這樣結果不符合社會期待，也與司法院要求法官言行以更高標準謹慎從事不符。

擔任職務法庭受命法官，讓陳獲再審輕判的基隆地院庭長陳志祥12日接受電台專訪指出，本案「根本不是性騷擾」，閱讀相關資料後，發現原判決認定事實有誤，8件錯誤行為，經重新認定後僅成立3件，依「罪刑相當原則」沒有必要剝奪陳鴻斌法官身分。

色法官遭輕判的爭議未平，12日各地都有抗議活動，社會民主黨成員陳又新律師等人12日到司法院前抗議，拿著「官官相護、沙豬現形」、「自律無能、司改成空」標語，痛批改判陳鴻斌罰款的法官們「把民眾當白痴」。

同時間，司改會也到監察院前召開記者會，向監察委員遞出陳訴書，說明職務法庭的再審判決在程序及實體上的違法不當，以及突顯職務法庭失去效能，訴請監察委員對本案提起「再審」，並呼籲立法院修正「法官法」相關規定，避免類似情形一再發生。

法官協會也發聲明，反對在職場上利用職務關係對部屬為任何形式的騷擾，或違反對方意願，要求配合與工作無關的行為，並且認為法官職司審判、臧否他人，行為應更為自律，於基於個人行為道德操守或職場倫理所應遵循之行為規範，均不應有模糊曖昧的空間。

(中時)