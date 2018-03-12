國際自行車環台賽桃園出發 紀政領騎

2018國際自由車環台賽第二站12日一早從桃園市政府出發，由市長鄭文燦、「飛躍的羚羊」紀政等率隊領騎為賽事揭開序幕。（蔡依珍攝）

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2018國際自由車環台賽第二站12日一早從桃園市政府出發，由市長鄭文燦、「飛躍的羚羊」紀政等率隊領騎為賽事揭開序幕。（蔡依珍攝）
2018國際自由車環台賽第二站12日一早從桃園市政府出發，由市長鄭文燦、「飛躍的羚羊」紀政等率隊領騎為賽事揭開序幕。（蔡依珍攝）
2018國際自由車環台賽第二站12日一早從桃園市政府出發，由市長鄭文燦、「飛躍的羚羊」紀政等率隊領騎為賽事揭開序幕。（蔡依珍攝）
2018國際自由車環台賽第二站12日一早從桃園市政府出發，由市長鄭文燦、「飛躍的羚羊」紀政等率隊領騎為賽事揭開序幕。（蔡依珍攝）
2018國際自由車環台賽第二站12日一早從桃園市政府出發，由市長鄭文燦、「飛躍的羚羊」紀政等率隊領騎為賽事揭開序幕。（蔡依珍攝）
2018國際自由車環台賽第二站12日一早從桃園市政府出發，由市長鄭文燦、「飛躍的羚羊」紀政等率隊領騎為賽事揭開序幕。（蔡依珍攝）
2018國際自由車環台賽第二站12日一早從桃園市政府出發，由市長鄭文燦、「飛躍的羚羊」紀政等率隊領騎為賽事揭開序幕。（蔡依珍攝）
桃園各機關團體和民眾組成啦啦隊為選手加油。(蔡依珍攝)
桃園各機關團體和民眾組成啦啦隊為選手加油。(蔡依珍攝)

2018國際自由車環台賽第二站12日一早從桃園市政府出發，由市長鄭文燦、「飛躍的羚羊」紀政等率隊領騎為賽事揭開序幕，來自全球30個國家、20支隊伍、共計120位菁英選手在槍響下踩著雙輪衝刺，鄭文燦也期許台灣選手能發揮主場優勢、拚出好成績。

鄭文燦說，他上任以來桃園已連續4年舉辦國際自由車環台賽，回想起第一年豪大雨、還遇到鐵路中斷，真的是很大的考驗，今年在桃園市警局交通大隊規畫、疏導下，多次演練，務必要讓選手安全快速通過、對一般市民交通衝擊最小，讓桃園好山好水美麗風景傳遞全世界。

鄭文燦說，桃園路段對選手是很大考驗，首段從台4線到海線要跟風車競速，第二段台66線考驗選手衝刺力，第三段山線蜿蜒上坡，則考驗持久力跟耐力，笑言3種國際自由車賽的計分方式在桃園最好，希望選手都能發揮實力、拚出好成績，沿途也會有多個加油點，幫選手打氣。

(中時)

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