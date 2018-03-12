月給1.5萬才准奉養母！法官看不下去 准孝子休惡妻

2018年03月12日 10:40 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

長期在大陸工作的呂姓男子，每月匯7~10萬元家用給妻子，但妻子對婆婆不孝，竟當著親友面前要呂男月付1萬5，才准接婆婆回來同住，呂男請辭回台灣照顧病母，還被妻子數落，讓他心寒訴請離婚。

據判決書，呂男與妻子結婚近20年，1999年，呂母位於台中東勢的老家因為921大地震震毀，呂男當時欲接老母到桃園中壢住家避難，呂妻竟罔顧孝道，在婆婆及親友面前稱「要住可以，但需按月付費1萬5000元」，使呂男在親戚面前抬不起頭。

呂男在大陸12年間，努力賺錢養家，除了生活必要開銷外，每月匯7至10萬元給妻子供家用補貼。2012年母親車禍住院，期間受到看護虐待以致罹憂鬱症及輕微失智，2017年呂母心肌梗塞急診住院，醫院發出病危通知，呂男急忙辭去工作，回台照顧母親，卻遭妻子酸言酸語，「為了你媽媽，你不去工作？」、「你媽媽活到90歲、100歲怎麼辦？你有這麼多錢可以過下去嗎？」

呂母2度病危，呂妻身為人媳卻不聞不問，一再向呂男催討生活費，沒給錢就要求離婚，呂男痛心妻子視錢如命，訴請離婚。呂妻則辯稱，獨自探視婆婆，反而惹她老人家不開心，且婆婆有2名女兒照顧，生活不成問題。高等法院認為該對夫妻感情破裂，難以維繫婚姻關係，判准離婚。

(中時電子報)