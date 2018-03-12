這樣玩 出國還能再多賺一次國內旅遊基金

2018年03月12日 10:42 中時電子報 簡怡欣

台灣民眾愛旅遊，更懂得精打細算省旅費！接下來即將迎來滿開花期的日韓賞櫻行程，有國際現金回饋網串連台灣民眾最愛的線上旅遊平台，即日起推出專屬旅遊月活動，從訂房網、旅行社、票券一網打盡，現金回饋加碼最高直衝9%，還有機會抽中東南旅遊3千禮券，讓玩咖再多賺一次國內旅遊基金不是難事。

根據Visa旅遊調查，2017年台灣民眾海外旅行平均每趟花費約為台幣32,535元。新加坡現金回饋網ShopBack觀察，旅遊已經成為全民運動，機票跟住宿往往佔去旅遊預算的最大部分，如何善用各旅行業者的優惠，用有限預算玩出最精彩豐富的行程，已經是小資族旅遊的必備技能，除了提早規劃外，懂得把握折扣優惠期間下單，或是結合信用卡活動，都是省旅費的方式。

ShopBack獨家優惠，Klook歐美線滿額現折300元還能再賺現金回饋！(圖/業者提供)

為了讓民眾可以一站購足旅遊所需，還能爽賺現金回饋，現金回饋網旅遊月即日起到3月21日止，串連旅遊類店家推出一波波現金回饋加碼的活動。包括國際訂房平台booking.com、Hotels.com、雅高酒店集團(Accor Hotels)等，都推出現金回饋限時加碼活動，最高上看至9%。東南旅遊公主遊輪指定行程，限時加碼7％回饋。

最受自由行旅客歡迎的KKday跟Klook，除了限時加碼現金回饋至3%外，KKday也提供獨家指定行程9折優惠；Klook則提供獨家優惠碼，凡歐美區商品只要滿額現折300元，不管是要去巴黎迪士尼或是美國環球影城等都可以直接折抵最高300元，還能再賺現金回饋！

(中時電子報)