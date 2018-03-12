運動公園溜滑梯變「雲霄飛車」　男子鼻樑骨斷裂血流如注

基隆暖暖運動公園昨天中午發生民眾溜溜滑梯受傷意外事故。（李其樺翻攝）

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熊姓民眾鼻樑骨斷裂、臉頰、手腳也受到擦傷。（李其樺翻攝）

基隆市暖暖運動公園去年新落成溜滑梯，昨（11）日中午有民眾試玩，不料卻因為高速滑落煞不了車，民眾頭部撞擊地面，當場鼻樑骨斷裂血流如注，直呼「簡直是在玩雲霄飛車！」市議員呂美玲要求市府盡速改善，避免再有事故發生，基隆市府教育處表示，已將溜滑梯封閉暫停使用，一併檢討基隆公共遊樂設施安全。

今年56歲的熊先生表示，昨天上午來到暖暖運動公園參加男子慢速壘球盃，中午看到公園內有新做好的溜滑梯，一時童心未泯想試玩，不料過程中因為溜滑梯高度太高，重力加速度讓他無法「剎車」，落地後整個人往前撲倒，右臉頰撞擊地板，鼻樑斷裂、牙齒受傷，臉頰和手腳也受到擦傷。

「簡直像在坐雲霄飛車！」熊先生回憶事發經過，仍感到心有餘悸，他表示，大人去玩溜滑梯都這樣了，何況是小孩子，溜滑梯高度過高，且止滑墊長度太短，希望基隆市府能夠改善，不要再有人受傷。

市議員呂美玲表示，暖暖運動公園溜滑梯是去年落成的遊樂設施，市府應考慮民眾安全，盡速改善溜滑梯設計，不要讓事故再度發生。

基隆市府教育處表示，昨天事發後已立即關心受傷的熊姓市民，除了主動告知協助辦理公共意外責任保險理賠等事宜，並請他好好休息，日後會持續關心熊先生復原情況。

教育處體育場場長郭台英表示，暖暖運東公園溜滑梯雖然符合CNS標準規範，然因現有民眾受傷，故現場已先行封閉，暫停使用，今天體育場將請原設計師到現場釐清，並尋求更妥適之改善方案，避免事故再度發生，同時一倂全面檢視基隆市體育場轄管公共遊樂設施安全。

(中時)

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