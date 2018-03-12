亞太3／31前不解決問題 教長：解散董事會

2018年03月12日 11:36 中時 林志成

亞太創意技術學院2年前由怡盛集團接手經營後，紛爭不斷，不但欠老師薪水，也有高達500位學生被強迫轉學或休學，教育部長潘文忠今天下最後通牒，亞太必須在3月31日前提出徹底改善計畫，否則教育部將依《私校法》，向法院申請解散董事會。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行施政報告，民進黨立委張廖萬堅質詢指出，怡盛集團105學年入主亞太時，原本有21個系，但106學年時，有17系消失，僅剩4系，連原本註冊率高達8成的系都廢掉，讓人難以理解。

張廖萬堅說，怡盛集團當初承諾要挹注資源給亞太都沒做到，還積欠老師薪水，並強迫約500位學生轉學或休學，他們轉學到別的學校，原來修的學分不承認，學生過去的投入付出流水。他認為，怡盛集團擺明要「滅校」，教育部現在出來善後，也只是「收屍」而已。

農曆年前夕，在教育部技職司長楊玉惠主持的協調會 ，亞太校方與董事會承諾「過年前全數償還亞太教師105學年欠薪」 ，如今1個月過去，這個承諾卻跳票。此外，學生現在沒足夠專業課程可修，造成休閒運動保健系學生被迫修陶藝系的課，相當荒謬。

教育部以亞太校方未依協議歸還積欠教師的薪水，已開罰10萬元，要求在3月20日前一定要還清，及31日前提出對轉學生的補償方案。

潘文忠今天面對立委質詢時，對亞太下最後通牒，要求3月31日前一定要提出徹底解決問題的辦法，否則教育部將依《私校法》召開私校諮詢委員會議後，向法院申請解除董事長全體董事職務。

(中時)