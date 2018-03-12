19歲毒蟲被抓 秒變身惡犬狂咬2警

遭嫌犯咬傷的警員林于聖。（許素惠翻攝）

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遭嫌犯咬傷的警員卓秋育。（許素惠翻攝）

雲林縣斗南分局大埤分駐所警員林于聖和實務訓練女警李思嫻於巡邏時，發現19歲的張姓竊盜通緝犯手持鋁梯乘坐於重機車後座上，趨前欲盤查，遭張嫌反抗並逃逸，追捕時，張嫌為逃脫竟咬住林員手臂，後來放假的卓育秋見狀加入捕緝，也被咬，兩警死不鬆手，終於將張嫌制伏。

林警和李警在大埤路巷口發現張嫌，上前盤查，張嫌緊急要逃跑，林追捕，過程中休假中載著妻子的大埤所警員卓育秋剛參加完警大考試，欲返所拿取私人物品時，恰巧看到巡邏車停在路中間便下車查看，正好目擊到林員及李員追補張嫌，立即主動加入圍捕。

於追捕過程中，張嫌企圖讓員警鬆手得以脫逃，竟然張口咬傷兩員警，造成卓員右手臂，林員右手腕留下紅腫的齒痕與擦傷，但卓、林二員仍忍痛絕不鬆手，並立即以無線電呼叫支援，最後連同線上警力協助，將張嫌順利逮捕到案。

隨後於張嫌外套內側左邊口袋內，查獲毒品吸食器1支、殘渣袋1枚，張嫌亦坦承施用毒品安非他命，警訊後依竊盜通緝案、妨害公務案、違反毒品危害防制條例案移送偵辦。

大埤所兩名員警手臂遭企圖脫逃的張嫌咬傷，但仍忍痛絕不鬆手，合力和李員順利將張嫌逮捕就範，負傷堅持執勤的精神深獲大家肯定。

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(中時)

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