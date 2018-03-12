開戶率不到3成 衛福部「脫貧帳戶」打折扣

2018年03月12日 11:37 中時 陳志祥

衛福部要幫弱勢孩子脫貧、存第1桶金！只是從去年6月開辦兒少發展帳戶以來，至今不到3000人使用，占不到擁有資格的3成，政府的美意打了折扣，未來如何提高使用率，成了衛福部一大挑戰！

衛福部這項「脫貧計畫」，只要家中有105年1月1日以後出生的低收入戶或中低收入戶小孩，可以提出申請，家長每年最高可存入1萬5000元，政府提撥同額款項，直待年滿18歲之後，即可1次領回最高54萬元，做為就學、創業之用。

立法院衛環委員會今（12）日針對「兒少未來教育與發展帳戶條例草案」質詢衛福部、教育部等官員，衛福部長陳時中表示，實施8個月來已有3232人提出申請，其中2957人開戶，占比不到3成，主要原因應是能力不足、其次可能是宣導不足。

立委王育敏質詢表示，弱勢家庭干擾因素很多，包括失業、負債等，脫貧方案拉長18年對他們是很辛苦，她問陳時中如何解決使用率偏低的問題，陳時中指出，脫貧帳戶主要是未來協助小孩就學，不要上大學就背債，而提升使用率會請社工訪視、輔導或幫助就業。

「兒少教育與發展帳戶的誘因不錯」，陳時中說：「目前首先務收入比支出多的人、大約占整體的28.5％，其他較無能力的人可以透過相對的救濟辦法，讓他們有餘錢能力參與。」

(中時)