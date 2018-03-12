林佳龍：綠川治水成功 柯文哲3月底將赴中市取經

2018年03月12日 11:12 中時 盧金足

台中市綠川整治成功，吸引各縣市來取經。（盧金足攝）

台中綠川百年櫻橋重見天日，遊客驚豔。（盧金足攝）

台中市長林佳龍12日在市政會議表示，綠川成功整治的經驗，獲得行政院長賴清德肯定，定調為治水典範，繼嘉義市長涂醒哲、新竹縣長邱鏡淳率隊參訪，台北市長柯文哲3月底將到綠柳川考察，台中市目前在治水和治安「雙治」都奏效，治安變好較看不見，民眾認為治安好理所當然，治水變好大家有感，連外縣市都來取經。

林佳龍表示，台中建立「以人為本」的河川治理，不僅能增進人與人間的互動，進一步帶動金流、物流，讓城市產生豐富的生命力與創造力，市府整治河川遍及全市，台中市的治水經驗將可提供全國參考。

「台北市長柯文哲3月底要來台中市參訪綠川」。林佳龍說，台中市成功整治綠川，現在已跨越藍綠，成為大家前來參觀的好地方，歡迎各界到訪交流；行政院長賴清德主持綠川開幕啟用後，稱讚綠川是台灣第一條的河川整治典範，日前涂醒哲與邱鏡淳率縣市府前來參訪，柯文哲也將考察綠川與柳川。

林佳龍表示，台中市是一座因河川而誕生的城市，過去河川被加蓋作為停車場，汙水也未妥善處理。現在，整治後的綠川不但重見天日，更讓大家看見河川的美麗，回來擁抱舊城區，相信舊城區河川的整治已為中區帶來再生。

水利局長周廷彰說，綠川全流域全治理是市府的施政目標，在完成第一階段整治後，為讓綠川水環境改善工程延續往下游延伸，市府106年度持續編列900萬元預算進行綠川下游段「復興路至信義南街」的規畫，未來將配合前瞻基礎建設的特別預算，進行全流域整治。

(中時)