不爽被分手！拋下樓摔死人妻 小王判囚終身定讞

2018年03月12日 11:22 中時 林偉信

屏東林姓男子4年前與已婚陳姓人妻交往，他不滿對方欲斷絕與他的往來，下藥迷昏人妻後，再從6樓將她拋下樓害她墜樓死亡。一審將林男輕判14年，但二審認為林的惡性重大且犯後沒有任何悔意，將他改重判無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回確定。

林男與陳女有曖昧之情，他為了報復對方打算拒絕往來，取得FM2藥品後，在2014年6月17日打電話給陳女，要求對方到他的住處，陳女依約前往後卻遭林男毆打，林再強迫對方將FM2混著酒喝下，等到她藥效發作陷入沈睡後，再將她拋擲下樓。

陳女遭發現時倒臥大樓草上，上半身背部撞擊地面多處骨折，經送醫急救後仍因血胸，引發呼吸衰竭而死亡，林男向警方供稱，陳女是酒後失足才會發生墜樓意外。

但檢警根據解剖報告發現，陳女體內含有FM2成分，加上林男當時四肢有不明擦傷，懷疑林男當天以心情不佳想輕生為由，將陳女約到其屏東住處，陳當面向其要求分手並表明不願再聯絡，林男因而不滿，將陳女迷昏後殺害，檢方偵結後將林男依殺人罪起訴。

屏東地院考量林男患有憂鬱症等情狀，將他輕判14年，高雄高分院認為，林男只因陳女拒絕再聯絡就動殺機，手法十分殘忍、惡性重大，造成無法挽回的結果，讓被害家屬承受莫大精神痛苦，量刑不宜從輕，加重改判其無期徒刑，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)