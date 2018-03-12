慈善家出手 學校秒變「迪士尼」

2018年03月12日 11:40 中時 許素惠

何爺爺移動城堡進駐古坑國中小，校園秒變迪士尼，大家玩得瘋。（許素惠翻攝）

學校秒變迪士尼！何爺爺行動滑水道及溜滑梯巡迴古坑國中小，何爺爺本人何茂成並親自至校和學生同樂吉他彈唱，大家懷著熾烈探索冒險的心，登高10餘公尺的巨無霸滑水道、溜滑梯，每項遊具都大排長龍，爭相大享刺激，連老師也禁不住體驗前所未有的飆速快感。

何爺爺何茂成 （右）彈吉他，和學生一起唱歌。（許素惠翻攝）

校長陳育琳大方廣邀請學區所有小學生同樂，驚呼歡樂聲不絕於耳，大中小充氣滑水道、溜滑梯全大排長龍，千名學生沈浸陶醉在快樂放鬆的氣氛中。

「哇！世界我來了！」人氣最夯的是11公尺、相當3、4層樓高的超級巨無霸滑水道，氣墊式不怕摔，挑戰者最多，小朋友或躺或坐飆速往下衝，接著水平滑行，有人開心，有人驚魂，更多人享受刺激快活。今年還有兩座從美國進口的全新遊具，大人小孩都躍躍欲試。

「超好玩！」孩子個個有備而來，玩得溼漉漉，連師長也受不了刺激飆速的誘惑一起下水，紓壓又療癒。

何茂成現身校園，引起師生歡呼，親切的他背著吉他席地而坐，他自彈和學生一起唱歌，好不快樂。他強調很喜歡看到孩子滿足的笑容，未退休前在美國工作，常在公園或教會看孩子玩溜滑梯玩得非常開心，便興起引進偏鄉走透透的想法，因為孩子的笑容是用錢買不到的財富。

陳育琳萬分感謝何爺爺何茂成斥資千萬打造移動滑水道，以另類方式關懷偏鄉，為偏鄉孩子帶來歡樂。

(中時)