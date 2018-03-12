影》聖結石痛哭「為什麼騙我」真相揭曉！惹毛粉絲

聖結石在影片中痛哭「為什麼要騙我」。(圖/翻攝自聖結石臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導
聖結石在影片中痛哭「為什麼要騙我？」真相曝光。(取自聖結石臉書)

知名YouTuber聖結石，昨天在臉書PO影痛哭「為什麼要騙我？你知不知道我從別人嘴裡聽到的時候，對我有多傷啊？」聖結石對著鏡頭，頻頻拿衛生紙拭淚，下一秒真相揭曉，不過這個原因卻讓許多粉絲很無言，覺得聖結石才是「大騙子」。

影片一開始，只見聖結石對著鏡頭哭喊「為什麼要騙我？為什麼要騙我啊？你知不知道我從別人嘴裡聽到的時候對我有多傷啊？你這個大騙子！」下一秒聖結石把鏡頭轉向YouTube的頻道統計觀看年齡層分析，顯示他的最多關注者年齡在18到24歲，以及25到34歲。

聖結石痛哭。(圖/翻攝自聖結石臉書)

聖結石拿數據證明，自己的觀眾群，並非如同從別人嘴裡聽到的「只有國小、國中生」。短短35秒的影片已吸引十多萬人次觀看，不過這個痛哭的理由，似乎有點惹毛粉絲，紛紛留言「我浪費了35秒看了一個年收幾百萬的人在哭」、「你最近拍的片都很尷尬」、「怎麼越來越像鄧佳華？」

雖然聖結石回應，只是開個玩笑，還是止不住網友嗆聲「哦~完全不好笑」、「為什麼拍的片越來越智障？」、「哭的時候還有空自拍？」、「沒梗不要硬弄啦」；不過也有忠實粉絲力挺「實不相瞞，我13歲，但還是覺得你很棒棒」。

(中時電子報)

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文章來源：聖結石 Saint臉書

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