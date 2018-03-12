土耳其富商千金揪友開單身趴 返國遇墜機11死

2018年03月12日 11:22 中時電子報 蔡萱

這次失事的飛機機尾編號為TC-TRB，是加拿大龐巴迪公司製的CL604飛機。(圖/美聯社)

一架從阿拉伯聯合大公國起飛往土耳其伊斯坦堡的私人飛機12日在伊朗南部一處山區墜毀，機上是8名乘客及3名機組人員被證實已經罹難。這8名乘客是土耳其富商的千金及她的朋友們，她們剛結束了一場在杜拜的單身派對，原本是搭上這架飛機要返回，誰也沒想到這場原本開心的閨密之旅卻遇上了死劫。

這家墜毀的飛機是一架加拿大龐巴迪公司製的CL604飛機，是由土耳其富商巴薩朗（Huseyin Basaran）的私人控股公司所有。土耳其交通部的官員表示，飛機當時著火，在駕駛員要求降低高度後，飛機就從雷達幕上消失，當時機上有8名乘客與3名機組員。

飛機上的8名乘客正是巴薩朗28歲女兒米娜（Mina）與她的7名友人。作為父親生意接班人的米娜原訂於下個月結婚，她在上周揪了其他7名好朋友前往杜拜舉行單身派對，還開心在社群平台上po出多張出遊照片。

👰🏼👰🏼👰🏼 #bettertogether #minasbachelorette Mina Başaran（@minabasaran）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 8 日 4:04 上午 張貼

從米娜的社群帳號上可見，米娜3天前還po出站在這次失事、機尾編號為TC-TRB的私人飛機前的照片，以及在1天前po出了和7名好友一起在杜拜朱美拉海灘唯一度假酒店（One&Only Royal Mirage Dubai）穿著愜意睡袍的合照。

伊朗救難機構發言人卡雷迪（Mojtaba Khaledi）表示，這架私人飛機從阿拉伯聯合大公國城市沙迦離開後，在德黑蘭南方約400公里處的夏伊庫德（Shahr-e Kord）市附近撞上山壁後起火。

當地救難人員及居民在抵達飛機失事的札格洛斯山脈進行救援時表示，墜機現場沒有任何生還者，而罹難者的遺體都已成焦屍，需要DNA鑑定才有辦法辨識罹難者身分。

(中時電子報)