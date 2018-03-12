中市安居緝毒績效六都第一 林佳龍：持續打擊犯罪

中市執行安居緝毒績效六都第一，台中市長林佳龍肯定員警辛勞並期勉持續打擊犯罪。（圖／台中市府提供）　

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警察局長楊源明強調，台中市在製造、運輸或販賣毒品上均有查獲，犯嫌羈押率達81％，落實掃毒目標，讓民眾有感。（盧金足攝）

台中市政府警察局檢警合作執行警政署與高等法院檢察署規畫的「安居緝毒專案」，針對查緝不易的社區大樓與販毒及施用、交易毒品各處熱點，實施強力掃蕩，績效獲行政院評比為機關組六都第一名，行政院長賴清德頒獎表揚，由警察局長楊源明代表受獎，台中市長林佳 龍12日在市政會議肯定警察同仁的努力，期勉持續打擊犯罪，維護台中市治安。

為讓市民安心過好年，警察局於農曆年前檢警合作，執行警政署與高等法院檢察署規畫「安居緝毒專案」，共查獲藏匿在社區大樓中的藥頭59人，其中有42人聲請羈押、34人經法院裁定羈押，羈押率達81％；另外，並查獲各級毒品近6千公克，掃毒績效獲評機關組六都第一名。

林佳龍表示，市府去年初成立毒品查緝中心，整合單位資源有效提升查緝及防制毒品犯罪的能量。在警察同仁的努力之下，不只是這次執行「安居緝毒專案」績效卓著，根據內政部警政署評核「加強掃蕩毒品工作計畫」的成效，台中市在2016年上、下半年及去年上半年，成績也都是六都第一。感謝警察同仁的辛勞，也期勉持續打擊犯罪、維護治安。

楊源明指出，專案針對查緝不易的社區大樓與販毒及施用、交易毒品各處熱點，實施強力掃蕩，台中市掃毒績效於機關組榮獲中央肯定以外，第五分局偵查員吳鈞隆此次於社區、大樓破獲犯嫌販毒集團案，績效卓著。

楊源明表示，賴揆去年提出今年三大施政方向，其中「安居」重點在治安、掃毒、打擊犯罪組織，此次專案特別要求各單位應報請檢察官指揮偵辦，強化蒐集不法事證，力求將犯嫌羈押、將藥頭繩之以法，台中市在製造、運輸或販賣毒品上均有查獲，犯嫌羈押率達81％，落實掃毒目標，讓民眾有感。

(中時)

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