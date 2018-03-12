全台最速報》雙北推交通月票 1280元搭到飽

《全台最速報》

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中時電子報
綜合報導

◎雙北推交通月票 1280元搭到飽

通勤族看這裡！為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，雙北達共識推出定期月票，只要1280元、換算每天42元，就能在30天內不限距離，無限次搭乘台北捷運、雙北公車，轉乘YouBike可享前30分鐘免費，明（13日）起開始販售，4月16日正式開通使用。

◎台中綠川治水成功 台北市長柯文哲來取經

台中市長林佳龍12日在市政會議表示，綠川成功整治的經驗，獲得行政院長賴清德肯定，定調為治水典範，嘉義市長涂醒哲、新竹縣長邱鏡淳也率縣市府參訪，台北市長柯文哲也將到綠柳川考察，台中市目前在治水和治安都奏效，治安變好較看不見，民眾認為治安好理所當然，治水變好大家有感，連外縣市都來取經。

◎好山好水傳遞全世界 國際自行車環台賽桃園出發

2018國際自由車環台賽第二站12日一早從桃園市政府出發，由市長鄭文燦、「飛躍的羚羊」紀政等率隊領騎為賽事揭開序幕，來自全球30個國家、20支隊伍、共計120位菁英選手在槍響下踩著雙輪衝刺，鄭文燦也期許台灣選手能發揮主場優勢、拚出好成績。

◎北港燈會巷弄燈區 持續美麗至媽祖聖誕

北港燈會11日落幕，巷弄燈區重現早年元宵氛圍，引發許多遊客共鳴，好評不斷，主辦單位因此決定配合北港朝天宮媽祖聖誕節慶，保留懷舊戲院、老房舍部分燈區至農曆3月，成為展出時間最久的燈區。

(中時電子報)

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日本核綁公投 衛福部：政治不… 共推1280元交通月票 雙北市府照…

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