蘋果假新聞！未經查證亂報大裁員 中天要求下架道歉

2018年03月12日 11:43 中時電子報 張怡文

針對蘋果日報今(12日)以獨家報導方式，誣指「中天裁員上百人且多位中階主管掰掰」，對此則誇大不實的烏龍新聞報導，中天電視正式聲明，此則新聞子虛烏有且報導不實，並已委請律師發出存證信函，同時要求蘋果日報等媒體將報導即刻下架、並向中天電視正式提出澄清和道歉。

中天電視表示，目前的人力調整規劃，一切都是依正常節目進行的組織調整，蘋果日報卻未經查證，不實指控「中天裁員上百人」，中天已委託律師發函，嚴重要求蘋果日報必須將此不實新聞下架同時道歉，以捍衛經營不易之電視台商譽。蘋果日報對中天裁員的烏龍報導，不但未經求證，且內容多有不實，令人不得不懷疑其新聞處理流程不但不嚴謹，且違背新聞求證的最基本要求，觸及法律對新聞自由報導保障的最底線。

事實上，蘋果日報自從2003年來台發展後，其所屬的香港壹傳媒集團，無論香港或台灣所屬媒體，都曾多次經歷大大小小規模不一的裁員，對外也都是表明內部經營考量，國內其它媒體都予以尊重，並未說三道四甚至胡亂猜測。如今，在未經查證情況下，蘋果日報不顧只有片面說法，即標榜「獨家」新聞刊出，不少媒體工作者認為蘋果日報是以看熱鬧心態發佈不實消息，完全不符合蘋果日報一向「標榜」的新聞專業，令人遺憾。

中天電視聲明如下：

就蘋果日報於今日(民國107年3月12日)所刊登「中天裁員上百人！多位中階主管掰掰」之報導內容，為未經向本公司求證且為嚴重不實之報導，本公司除此鄭重澄清、說明並無該等報導所指涉之情形外，再者，該等不實之報導內容已嚴重影響本公司之聲譽，本公司除要求其即刻下架外，並將對於蘋果日報之前開行為，保留法律追訴之權利，又若有其他第三人，亦於未經向本公司進行完整查證之情況，不實散布相關訊息，本公司亦將對其採取前述之相關法律行動。

(中時電子報)