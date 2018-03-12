共推1280元交通月票 雙北市府照乘量補助9.4億

2018年03月12日 12:19 中時 張潼

雙北今天宣布共同推出1280元交通月票，30天內可以捷運、公車搭到飽，轉乘YouBike享前30分鐘免費。市長柯文哲、朱立倫受訪時表示，市府共需補貼9.4億，現階段按照搭乘量分別是北市府5.6億、新北市3.8億。

柯文哲表示，交通月票溝通2年，尤其針對要補助多少，雙方討論很久，先由局長跟局長談，副市長跟副市長談，都談妥之後，就開共同記者會。這樣算下來，總共要補貼9.4億。

柯文哲進一步說明，目前台北市公共運輸搭成比例約42％，但是每月搭到1280以上的大概24％，只是如果月票要更便宜，需補貼更多，所以現階段按照乘量，北市5.6億、新北3.8億，共9.4億，而雖然台北市現在還是比較多，但是新北人口比較多，所以未來幾年新北市補貼的錢會開始上升；朱立倫也坦言如此，並說現在新北的捷運路網一直在整理、完備。

朱立倫也說，現在搭超過1280元的人只有24％，這代表很多人覺得大眾運輸成本太高不願意搭，所以推出月票後，希望吸引現在不搭的人來搭，讓新北市大眾運輸搭乘率從現在33％、34％提高到40％以上，讓雙北都達40％。

至於公車路線調整部分，柯文哲表示，大眾運輸月票先上，1280元大家慢慢會開始用，接下來接駁公車就會比較容易推動，未來2年路線調整就可以訴諸市場機制慢慢處理。

(中時)