星二代沉迷牛郎店 爆回鍋拍AV重口味賺皮肉錢

2018年03月12日 11:50 中時電子報 吳品瑤

已故日本女星坂口良子的愛女坂口杏里，原本出道當星二代藝人的她，在母親過世後仍沉迷牛郎店，為還百萬債AV出道，之後又因銷售不佳，於去年7月轉戰六本木高級酒店Lounge陪酒，一度拚到該店No.1頭牌，沒想到因為炫耀佳績而光速被東家炒魷魚，同年9月她以「想回復生活」為由宣布退出藝界及AV界，如今卻爆出她現身AV網站直播聊天室，爆將重返拍謎片賺皮肉錢。

坂口杏里是女星坂口良子的獨生女，母親過世後，她因沉迷牛郎店而賠光遺產並欠債，因此脫衣拍片還債，去年4月竟涉嫌對牛郎恐嚇未遂遭逮，所幸獲不起訴處分，之後有轉往高級酒店工作，但玩牛郎店惡習仍未改。

據「THE REAL LIVE」網站爆料」，坂口杏里穿起衣服轉當陪酒女郎一度晉升紅牌，然戒不掉泡牛郎店及亂花錢的習慣，加上她跟東家Lounge發生糾紛被迫離開，到普通酒店工作的她，賺的錢大不如前，但坂口杏里也不想委屈自己，因此才動念回鍋AV圈討生活，近來被發現現身AV網站「DMM.LIVECHAT R.18」直播聊天室，說過引退的她疑似為AV回歸鋪路，而業界人士表示，坂口若想回鍋AV界，如今恐話題性不足，可能得拍攝更重口味、過激的內容做為賣點，至於能否成功回歸，有待觀察。

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(中時電子報)