彰縣府向下延伸補助私立幼兒園中、小班每年1萬元

2018年03月12日 11:56 中時 吳敏菁

向「幼」扎根！彰化縣政府為打造友善幼兒環境，在中央補助5歲就讀私立幼兒園每年3萬元之外，福利再加碼，就讀中、小幼兒，每年也可以得到1萬元補助。

教育處長鄧進權表示，幼兒教育是所有教育的奠基工程，但衡酌縣府財源現況下，倘若現階段全面利用國中小閒置空間廣設幼兒園實有困難，且為兼顧私立幼兒園永續經營，不與民爭利原則下，提出彰化縣國民教育向「幼」扎根的幼兒就學補助方案。

彰縣府參考近6年來私立幼兒園中小班幼童實際收托數，已完成編列107年半年5000萬元預算，將自107學年第一學期開始實施，今年8月開始實施。

教育處表示，凡父母或監護人一方及幼兒設籍本縣半年以上，就讀本縣合法立案之私立幼兒園之中小班幼兒皆具補助資格，預計中班6000人、小班4000人，頭年編列5000萬元，往後每年編列1億元，全縣增加1萬名幼童受惠，從公立幼兒園抽籤後，4月15日開始受理申請。

幼兒父母肯定縣府「美意」，但也指出，就讀公立和私立價格差太多，造成公立強破頭，只能抽籤，公立每個月約2000元，私立每個月至少得繳納8000元，一年算下來至少得繳納10萬元以上，補助1萬元，不無小補，不過，差距還是太大。

鄧進權表示，尊重家長對幼兒的就學選擇，差距的部分，將視未來財政的狀況來調整，這次加碼，是結合中央執行多年5歲大班免學費政策，向下延伸補助3、4歲年齡層中、小班幼兒，達成完整的「幼兒教育一條龍政策 」。

(中時)