「開放吧！汽車」台灣車客松 挑戰36小時不斷電實作

2018年03月12日 12:35 中時 陳大任

為了推動台灣自造車創客精神，裕隆集團與嚴慶齡工業發展基金會、華創車電共同策劃第一屆台灣車客松「開放吧！汽車」，歷經半年多場交流與民眾網路票選活動，從79組參賽隊伍中遴選出12組優秀團隊晉級，日前進行決賽，歷經36小時不斷電創想實作，最後由「ES912」獲得冠軍，並獲得50萬元獎金；「iTech」獲得最佳創客創意獎、「KUAS MIS」獲得最佳市場機會獎，各獲得20萬元獎金，而「iTech」同時也榮獲現場票選人氣獎，再得10萬元獎金。

第一屆台灣車客松活動以「開放吧！汽車」為主題，整車平台x創客精神為核心，參考黑客松（hackathon）與創客（Maker）精神與活動形式，不限定參賽題目，鼓勵年輕團隊以大膽、開放的創想自由發揮，活動自去年10月開跑，裕隆集團以台灣自主研發平台資源，開放納智捷車身訊號API供參賽團隊運用發想，以車客松提供新創團隊專業互動研發平台，同時，邀請華創車電專業導師志工群，半年期間分別進行6場次先導課程、全台8場校園分享與北中南創客小聚，透過近30場「線上Mentor導師對談」與參賽團隊進行直接面對面的互動與開放交流。

首屆車客松徵選獲得新創團隊關注，初賽階段吸引79組，超過300人報隊參與，複賽入圍12組優秀團隊，隊伍組成背景多元，包含校園跨系組隊與業界新創團隊，創新提案內容更是涵蓋車輛軟硬不同面向，包含電磁波應用發展防盜防撞功能、車塊鏈運用整合資訊、觀光結合車載娛樂系統、智慧整合抬頭顯示器、盲點警示系統等，以車為載具打造新型態服務等最新科技技術與思維，展現年輕團隊為台灣汽車交通提出解決方案創新想像。

裕隆集團華創車電李俊忠總經理表示，汽車為百年攸久發展歷史的重要產業，於全球車輛產業迎向全新智慧移動新未來的浪潮下，汽車已從移動工具進化為移動平台，從單一載具發展為移動生活空間，汽車研發領域亦融入互聯網概念，打破過往垂直與線性的價值鏈模式。

冠軍作品「具備車側盲點警示功能之多鏡頭影像融合210度高畫質車用電子後照鏡」（https://youtu.be/6ibdL5oli10）；最佳創客創意獎＆現場票選人氣獎作品「AI電磁波金鐘罩」（https://youtu.be/9HY9uRERN9o）；最佳市場機會獎作品「基於IOTA分散式帳本之車塊鏈應用」（https://youtu.be/IzgIDG11JAw）。第一屆車客松活動的圓滿落幕，第二屆車客松活動更值得期待，活動資訊可關注#做車的人粉絲專頁（https://www.facebook.com/TWCarMaker/）

(中時)