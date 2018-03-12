深澳電廠14日環評 新北市：拒絕燃煤為唯一發電選擇

2018年03月12日 12:09 中時 葉德正

環保團體12日針對撤回「深澳發電廠更新擴建計畫」召開記者會，新北市環保局到場表示，新北市不反對興建電廠，但拒絕台電將燃煤發電作為唯一選項，應優先選擇乾淨或綠色能源，維護民眾擁有乾淨空氣的呼吸權利。

新北市環保局表示，環保署將在14日環評大會審查「深澳發電廠更新擴建計畫」，認為本案修正內容中仍有多項疑義，台電公司應妥為說明。

環保局強調，依據深澳「燃煤」電廠環評報告空品模擬結果，PM2.5的24小時平均增量最大濃度高值落點將位於九份老街、黃金博物館至陰陽海一帶，除對當地空品及在地居民健康影響，更可能對當地觀光造成不可回復的影響，但報告書中卻未對此部分進行評估，也未充分公開資訊。

環保局說，新北市府於1月16日宣布停發生煤許可政策，1月29日專案小組會議中已明確表達立場，可惜未獲重視；新北市持續配合環保署政策針對工業燃煤鍋爐汰換及瀝青業改用天然氣燃料等提供補助，但本案卻採用與中央政策完全背道而馳的燃煤發電，亦恐影響後續業者的配合意，台電公司興建高排碳的燃煤電廠，已違背國家溫室氣體減量目標。

環保局強調，在將召開的環評大會中，新北市府將堅定捍衛市民權益，也期待環保署本於專業，站在維護全國空氣品質立場，不要昧於世界潮流與民眾健康。

(中時)