格蘭傑私藏系列第九款 Glenmorangie Spìos 《辛香》 品味登台

2018年03月12日 12:02 中時電子報 吳勝雄

格蘭傑旗下首款使用美國裸麥威士忌酒桶熟成的單一麥芽威士忌Glenmorangie Spìos 《辛香》，今日以品牌備受推崇的私藏系列(Private Edition)第九款之姿隆重上市。此次Glenmorangie Spìos 《辛香》在台上市，格蘭傑酒廠暨威士忌釀製團隊總製酒師比爾．梁思敦博士也特別來台，親自分享由他悉心構思而成，這款蘊藏著上個世紀美國裸麥威士忌黃金時代的優雅過往。

Glenmorangie Spìos《辛香》的命名，來自蘇格蘭蓋爾語的「Spice香料」之意，以獨特風味與豐富個性，讓人遙想美國裸麥威士忌的鼎盛時期。二十世紀初期，裸麥威士忌在美國享負盛名的酒吧大受歡迎，其獨特又富有辛香料調性的口感，進而延伸創作出 Old Fashioned 及 Manhattan 等雞尾酒，在當時蔚為風潮。不過隨著時光流轉，此類佳釀的風味於今日早已不復見。

1990年代末期，比爾博士因工作前往美國，那時他遇見裸麥威士忌少見的肉桂與丁香味，在腦海裡出現無限的想像畫面。他想到格蘭傑威士忌著名的柔順口感，若能加入裸麥的微妙風味，必可創造出許多其他酒款沒有的光彩，他決定總有一天要將美國裸麥威士忌的往日優雅，帶入格蘭傑著名的私藏系列。

比爾博士為了製作 Glenmorangie Spìos《辛香》，特別從美國裸麥威士忌的核心產地肯塔基州，採購最優質的首次裝填酒桶。早在裸麥威士忌捲土重來前，他便將這些手工挑選的橡木桶，大費周章地運往位於蘇格蘭高地深處的格蘭傑酒廠。經過多年來的這一切，只為讓格蘭傑為人熟知、高度最高的銅製蒸餾器所釀製出的純粹柔和威士忌，更添精彩風味。

比爾博士為了製作 Glenmorangie Spìos《辛香》，特別從美國裸麥威士忌的核心產地肯塔基州，採購最優質的首次裝填酒桶。(酩悅軒尼詩 提供)

比爾博士從一開始便知道，這次試驗成功的關鍵，在於格蘭傑新酒那無可比擬的特性–來自蘇格蘭最高蒸餾器所蒸餾出的新酒。梁思敦博士解釋：「透過最高蒸餾器所蒸餾的新酒，那個醇淨細膩的質感與滑順圓潤的特性，才能將裸麥最細微之處展現地淋漓盡致，而那是許多其他酒廠無法做到的。」

比爾博士說：「我一直都很欣賞美國裸麥威士忌的辛香料感，總覺得自家酒廠威士忌的柔順口感，必能完美搭配細膩的裸麥桶風味。我們全新創造出的 Glenmorangie Spìos《辛香》，乃口感濃郁又風味十足的單一麥芽威士忌，讓人回想起美國裸麥威士忌的黃金時代，清新的草香味讓人想到櫻桃、丁香和綠草香味，接著裸麥的香味在口中爆發出來，些許太妃糖、丁香和肉桂融合奶油味的香草芬芳，最後香甜味縈繞在舌齒之間。我希望鑑賞家和收藏家會喜歡這個私藏版本的最新力作，一方面擁有格蘭傑的鮮明特色，卻蘊藏著美國威士忌優雅過往的不同風味。」

格蘭傑私藏系列第九款 Glenmorangie Spios 《辛香》口感濃郁，風味十足，讓人回想起美國裸麥威士忌的黃金時代。(酩悅軒尼詩 提供)

Glenmorangie Spìos 《辛香》品酒筆記：

顏色：淡金色

聞香：格蘭傑Spìos《辛香》初聞會有清新的草本調，一點櫻桃、丁香、以及一點點薄荷與太妃糖，緊接著帶來青草清香。加入一點水之後，如香水般的清香更加釋放，既明確又乾淨，複雜堆疊的草本風味，引人入勝。

口感：裸麥威士忌獨特辛香料風暴在口腔內散開，太妃糖、丁香、肉桂交織著肉豆蔻的甜美，帶著香草奶油的風味。

尾韻：尾韻飽滿、甜美、綿延不絕，帶著太妃糖的甜美以及巴西堅果與柑橘水果調的強烈風味。

關於 格蘭傑私藏系列(Private Edition)：

限量發行的格蘭傑私藏系列屢獲大獎肯定，讓威士忌鑑賞家與愛好者每年有一次的機會體驗珍稀又別具風味的單一麥芽威士忌。今年推出的Glenmorangie Spìos《辛香》 為本系列第九版作品，前作包括 ：

格蘭傑Sonnalta PX—2010年國際葡萄酒暨烈酒大賽金牌

《慷慨》一支有著飽滿酒體的威士忌，在西班牙Pedro Ximénez雪莉桶進行窖藏陳釀

格蘭傑Finealta—2012年國際葡萄酒暨烈酒大賽金牌

《優雅》一支以來自我們檔案室20世紀初期酒譜重新釀造的精緻美酒，帶有幽微的泥煤調性

格蘭傑Artein—2013年國際葡萄酒暨烈酒大賽金牌

《石頭》一支在深受當地多石礫地形風土所影響的「超級托斯卡尼」橡木桶中進行窖藏陳釀、有著優異香氣的威士忌

格蘭傑Ealanta—2013年國際葡萄酒暨烈酒大賽金牌

《技巧純熟而靈巧》一支在首次使用的美國白橡木桶作中充份陳年的威士忌，出處可追溯到密蘇里山區與馬克吐溫國家森林公園。格蘭傑Ealanta榮獲吉姆莫瑞《2014威士忌聖經》評選為「2014年全球年度威士忌」！

格蘭傑Companta—2014年舊金山國際烈酒大賽金牌

《友誼》享富盛名特級大德園（Clos de Tart）特級產區，及擁有濃郁而甜美、香醇美酒的隆河谷（Côtes du Rhône）二款法國紅酒橡木桶進行窖藏陳釀，在辛香、濃郁與滑順甜美間取得精細平衡。

格蘭傑Tùsail—2015年舊金山國際烈酒大賽金牌

《初始》使用一款近乎失傳、極為珍稀的傳奇性大麥Maris Otter， Maris Otter擁有深邃豐富的風味，可以展現更深沈、充滿大地的強勁風味。比爾博士更採用傳統地板發麥技術，釀造出格蘭傑Tùsail，向Maris Otter 傳奇性冬麥致敬。

格蘭傑Milsean—2016年國際烈酒大賽金牌

暱稱為「糖果屋」的《甜美》將葡萄牙的紅酒桶再次烘烤，獨特製程造就出甜蜜多汁的糖果甜美調性。

格蘭傑Bacalta—2017年國際葡萄酒暨烈酒大賽金牌

暱稱為「小太陽」的《烘烤》是首款完全以「太陽烘曬的馬姆齊（Malmsey）馬德拉（Madeira）酒桶」進行換桶窖藏陳釀的格蘭傑單一麥芽威士忌，讓酒液散發太陽烘曬甜香的豐富層次。

(中時電子報)