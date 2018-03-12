白目翁逼生理痛女讓座不成 動手推撞怒嗆：替妳媽教妳

2018年03月12日 12:10 中時電子報 林郁庭

「讓座」哲學一直是具爭議性的話題，一名女網友生理期不舒服，搭車坐在博愛座上，卻遇到有老人家要求她讓座，甚至還謾罵她「妳媽沒教」還動手撞人，自以為是的「正義魔人」行徑引發網友怒批「 這種倚老賣老的，令人火大」。

一名女網友在臉書「爆怨公社」社團po文說，昨晚下班搭公車時，因為生理期的原故身體不舒服，所以坐在博愛座上。接著有位老人一上車就要我讓位，女網友好聲好氣的表示自己人不舒服，後來是旁邊乘客讓位給老人。

老人家一坐下後便開始叨唸：「博愛座本來就是給老人家坐，妳要坐去坐一般的坐位」，女網友只好對他大聲了一點說「我生理期來，很不舒服」，沒想到老翁竟用手臂撞她，氣得女網友質問：「你這樣動手動腳對嗎？難道我要告訴全世界我生理期來嗎？」老人家說：「我動手有錯嗎？妳媽沒教育妳，我替妳媽教育妳」、「現在的小孩，就是這麼沒教育，我也可以動手打她兩巴掌，幫她父母教育她」。

對話瞬間引燃原PO怒點：「我一開始也是好聲好氣跟你說，是你先動手推我，你憑什麼推我，你又不是我父母，沒資格打我」，老人家與他太太接著不斷一搭一唱：「現在的小孩就是這麼嬌貴，一點點痛也要坐」、「我的小孩也是這樣被我打到大的啦～打妳剛好啦！什麼家庭，什麼教育！」

老太太甚至還出言：「妳可以請站務員開證明給妳啊！」讓原PO無言，「有人會為了生理痛去請站務員開證明的嗎？而且博愛座本來就是給需要的人！請不要倚老賣老！」

其他網友看到這一段公車博愛座讓座風波，也紛紛氣炸留言「怎麼老了就好像很偉大」、「 很多自以為是的正義魔人」、「博愛座位並不是老人專用座位！」、「動手幹嘛啊」、「可能真的需要拿衛生棉貼他臉上了」。

(中時電子報)